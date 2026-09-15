Siyasi gündemde Yeni Parti'nin adıyla ilgili değişiklik iddiaları öne çıkarken, “ Yeni Parti'nin ismi değişecek mi, yeni ismi ne olacak?” soruları gündeme geldi. Parti isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği ve olası yeni ismin ne olacağı merak konusu oldu.

YENİ PARTİ'NİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Siyasi gündemde son dönemde dikkat çeken Yeni Parti, bu kez parti ismi tartışmasıyla gündeme geldi. CHP'deki butlan sürecinin ardından Özgür Özel ve beraberindeki isimler tarafından 24 Temmuz 2026'da kurulan Yeni Parti'de, mevcut ismin kullanımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi. Peki, Yeni Parti'nin ismi değişecek mi, Yeni Parti'nin ismi ne olacak?

YENİ PARTİ'NİN İSMİNE İTİRAZ GELDİ

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından parti adına ilişkin tartışmalar da başladı. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kurucular kurulunda yer aldığı yeni oluşumun ismindeki "Yeni" ifadesinin, Yenilik Partisi'nin adıyla benzerlik taşıdığı gerekçesiyle itiraz edildiği aktarıldı.

Yenilik Partisi'nin yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti'ye parti adının değiştirilmesine yönelik tebligat gönderildiği öne sürüldü. Bu gelişme, Yeni Parti'nin mevcut ismini kullanmaya devam edip edemeyeceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

YENİ PARTİ'NİN YENİ İSMİ NE OLACAK?

Partinin mevcut adının değiştirilmesi ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından gözler Yeni Parti yönetiminin vereceği karara çevrildi. Parti yönetiminin isim konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, kulislerde farklı isimlerin değerlendirildiği konuşuluyor.

Yeni Parti'nin isminin kesin olarak değişip değişmeyeceği ve değişiklik olması halinde hangi ismin tercih edileceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN "DEĞİŞİM PARTİSİ" KULİSİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, Yeni Parti'nin isim tartışmasına ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini gündeme taşıdı. Yarkadaş, mevcut isimle ilgili sorunun çözülememesi halinde alternatif olarak "Değişim Partisi" isminin değerlendirildiğini söyledi.

Yarkadaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre, Yeni Parti'de isim değişikliğinin zorunlu hale gelmesi durumunda "Değişim Partisi" seçeneği masadaki alternatiflerden biri olabilir. Ancak şu aşamada söz konusu ismin kesinleştiğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.

YENİ PARTİ İSMİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Yeni Parti'nin isim değişikliğine gidip gitmeyeceği, siyasi kulislerdeki gelişmelerin ardından merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. "Yeni Parti'nin ismi ne olacak?" sorusunun yanıtı ise parti yönetiminin alacağı karar ve isim tartışmasına ilişkin hukuki sürecin sonucuyla netleşecek.

Şimdilik "Değişim Partisi" ismi kulislerde öne çıkan seçeneklerden biri olarak konuşulurken, Yeni Parti'nin yeni adının resmi olarak açıklanması halinde konu kesinlik kazanacak.