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Yeni Parti genel merkezi nerede?

Yeni Parti genel merkezi nerede?
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Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında "Yeni Parti genel merkezi nerede?" sorusu yer alıyor. Ankara'da faaliyetlerini sürdüren partinin genel merkezine ilişkin resmi bilgiler ve idari yapılanmasına dair detaylar haberimizde.

Yeni Parti, 24 Temmuz 2026 tarihinde resmen kurulmasının ardından teşkilatlanma çalışmalarını Ankara'da yürütmeye başladı. Kuruluş süreciyle birlikte kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında "Yeni Parti genel merkezi nerede?" sorusu yer aldı. 

YENİ PARTİ GENEL MERKEZİ NEREDE?

Yeni Parti'nin resmi idari merkezi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer almaktadır. Parti tarafından yapılan açıklamalara göre, kuruluş sonrasında teşkilatlanma, kurumsal yapılanma ve organizasyon çalışmaları bu merkezden yürütülmektedir.

24 Temmuz 2026 tarihinde resmen kurulan Yeni Parti, kuruluşunun ardından genel merkezini Ankara'da belirleyerek siyasi faaliyetlerini buradan koordine etmeye başlamıştır. Parti yönetimi, idari süreçlerin yanı sıra teşkilat yapılanması ve organizasyon çalışmalarını da aynı merkez üzerinden sürdürmektedir.

Genel merkezin bulunduğu yer

Partinin paylaştığı resmi bilgiler doğrultusunda genel merkezin bulunduğu yer şu şekildedir:

İl: Ankara

İlçe: Çankaya

Mahalle: Mustafa Kemal Mahallesi

Kuruluş sürecinde yapılan açıklamalarda da parti çalışmalarının Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki genel merkezde sürdürüldüğü belirtilmiştir.

YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ SÜRECİ

Yeni Parti, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan gelişmeler sonrasında kuruldu.

Kararın ardından Özgür Özel'in genel başkanlık görevinin 21 Mayıs 2026 tarihinde sona ermesi üzerine, delegelerden olağanüstü kurultay için ıslak imza toplandı. Ancak hukuki süreçler ve alınan tedbir kararları nedeniyle CHP yönetiminin yeniden devralınamaması sonrasında yeni bir siyasi parti kurulması kararı alındı.

Yeni Parti, Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz 2026 tarihinde, Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin katılımıyla resmen kuruldu.

Kurucular Kurulu tarafından oy birliğiyle genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, büyük kongrenin sonbaharda yapılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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