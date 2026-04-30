Yeni Manisa İl Emniyet Müdürü kim oldu? Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararname doğrultusunda Emniyet teşkilatında kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi.
ATAMA KARARLARI YAYINLANDI!
Adnan Karayel, 1968 yılında Ankara ilinde doğmuştur. Polis Akademisi'nden 1991 yılında mezun olarak Mersin ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile 1991-1994 Elazığ, 1994-2000 Denizli, 2000-2008 Muğla, 2008-2012 Tokat, 2012-2017 yılları arasında tekrar Muğla ilinde görev yaptıktan sonra 27.07.2017 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda Polis Başmüfettişi olarak görev yapmıştır. 02.08.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atanarak 09.08.2023 tarihinde ilimizde göreve başlamıştır.
Sayın İl Emniyet Müdürümüz evli ve iki çocuk babasıdır.