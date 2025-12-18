Yeni asgari ücret açıklandı mı SON DAKİKA?

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı sendikaların genel merkezlerinde ziyaret etti. Gerçekleşen temasların ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı devam ederken, yeni asgari ücretin ilan edilip edilmediğine dair açıklamalar yakından takip edilmeye başlandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET DUYURULDU MU?

Asgari ücret belirleme süreci devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmeler öncesinde Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarına ziyaretlerde bulundu. Bu temasların ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya geldiklerini, sendika temsilcilerinin taleplerini ve bu taleplerin gerekçelerini dinlediklerini aktardı.

IŞIKHAN: SENDİKALARIN GÖRÜŞLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEDİM

İşçi kesiminin komisyon çalışmalarındaki temsiline ilişkin açıklamalarda bulunan Işıkhan, yürütülen istişare sürecinin önemine dikkat çekti. İşçi tarafının masada yer almadığı yönündeki eleştirilere değinen Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Türk-İş ve Hak-İş'i ziyaret ederek her iki konfederasyonla ayrı ayrı görüşmeler yaptığını, asgari ücrete ilişkin beklenti ve önerileri doğrudan sendika başkanlarından aldığını ifade etti.

TALEPLER KOMİSYON ÜYELERİNE AKTARILACAK

Komisyon toplantısına katılarak sendikalardan alınan görüşleri paylaşacağını belirten Işıkhan, işçi konfederasyonlarının taleplerini Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerine ileteceğini söyledi. Bakan Işıkhan ayrıca, asgari ücretin belirlenme sürecinde yalnızca tek bir kriterin değil; enflasyon oranları, alım gücü, uluslararası veriler ve sosyal politika ihtiyaçları gibi birçok faktörün dikkate alındığını vurguladı.

MUTABAKAT MESAJI: ORTAK NOKTADA BULUŞACAĞIZ

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde temel prensiplerin korunacağını ifade eden Işıkhan, ücretin enflasyona karşı çalışanları koruyacak ve refah seviyesini artıracak şekilde tespit edilmesine özen gösterileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, işçi ve işveren taraflarıyla birlikte uzlaşı temelinde bir sonuca ulaşılacağını belirten Işıkhan, sürecin mutabakatla tamamlanmasını temenni etti.

İLK TOPLANTIDA RAKAM GÜNDEME GELDİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında herhangi bir rakamın konuşulmadığı öğrenildi. Görüşmelerde daha çok genel ekonomik tablo, enflasyonla mücadele, istihdamın korunması ve ücretlerin satın alma gücü gibi başlıklar ele alındı. Bakanlık cephesinden yapılan değerlendirmelerde denge unsuru ve makroekonomik hedefler ön planda tutuldu.

RAKAM İÇİN HENÜZ ERKEN

Bakan Işıkhan, süreçle ilgili olarak sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. İşçi ve işveren konfederasyonlarıyla yapılan görüşmelerde sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Işıkhan, çalışanların gelirlerini koruyacak ve ekonomik dengeleri gözeten bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Asgari ücrete dair net bir rakamın şu aşamada gündeme gelmesinin erken olduğunu vurgulayan Işıkhan, tarafların görüşleri tamamıyla alındıktan sonra komisyon sürecinin şekilleneceğini dile getirdi.