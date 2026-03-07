Haberler

Yeni Arnavutluk Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes kimdir? Barış Ceyhun Erciyes hayatı ve biyografisi!

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamasına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, Yeni Arnavutluk Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes kimdir?

Yeni Arnavutluk Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes oldu. 7 Mart2026 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Arnavutluk Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes kimdir, Barış Ceyhun Erciyes hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

İşte karar:

YENİ ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİSİ BARIŞ CEYHUN ERCİYES KİMDİR?

Barış Ceyhun Erciyes hakkında detaylar geliyor...

Osman DEMİR
Haberler.com
