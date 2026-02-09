Haberler

Yemekteyiz Türkan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Türkan Kol kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Türkan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Türkan Kol kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Türkan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Türkan Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ocak haftasında yarışacak olan Türkan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Türkan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Türkan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ TÜRKAN KİMDİR?

59 yaşındaki Diyarbakırlı butik sahibi, hayatını emeğiyle şekillendirmiş güçlü kadınlardan biri. Yıllar içinde hem ailesini hem de işini ayakta tutmayı başaran bu isim, iki çocuk annesi olmanın verdiği sorumlulukla iş dünyasında var olmayı başarmış durumda.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

