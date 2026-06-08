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Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Süleyman Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-12 Haziran haftasında yarışacak olan Süleyman Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Süleyman Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SÜLEYMAN KİMDİR?

TV8'in sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de dikkat çeken isimlerden biri de Süleyman Bulut oldu. Genç yarışmacı, mutfaktaki iddiası ve hedefleriyle izleyicilerin merak konusu haline geldi.

 

Süleyman Bulut 22 yaşındadır. Genç yaşına rağmen aşçılık mesleğini sürdüren yarışmacı, mutfaktaki deneyimine güveniyor.

 

Yemekteyiz yarışmacısı Süleyman Bulut, Sivaslıdır. Bekar olan Bulut, boş zamanlarında spor yapmayı ve müzik dinlemeyi sevdiğini ifade ediyor.

 

Dünya mutfağından lezzetler hazırladığını söyleyen Süleyman Bulut, yarışmada büyük ödülü kazanması halinde yemek kursuna gitmeyi planladığını açıkladı. Genç aşçı, hem kendini geliştirmek hem de kariyerinde yeni adımlar atmak istiyor.

 

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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