Yemekteyiz Serap kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Altunova kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Şubat haftasında yarışacak olan Serap Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Serap Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SERAP KİMDİR?

Aslen Adanalı olan Serap Altunova, bir çocuk annesi olarak hayatını sürdürürken mutfak tutkusunu ekrana taşımayı başardı. Yarışmaya memleketinin zengin mutfak kültürünü ve yıllara dayanan el lezzetini yansıtmak amacıyla katılan Altunova, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Samimi tavırları ve doğal duruşuyla izleyicinin ilgisini kazanan yarışmacı, mutfaktaki yeteneğine olan güveniyle öne çıkıyor.

Programın yayınlanmasının ardından Serap Altunova, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. İzleyiciler, hem özel hayatını hem de mutfaktaki performansını merak ederken, Altunova'nın içten yaklaşımı yarışmaya farklı bir renk kattı. Kendisini rakiplerinden ayıran bu yönü, onu kısa sürede ilgi odağı haline getirdi.

Yarışmanın büyük ödülü olan 200 bin TL'yi kazanması halinde ne yapacağı sorulan Serap Altunova'nın cevabı takdir topladı. Altunova, ödülü kişisel ihtiyaçları için değil, hayır işlerinde değerlendirmeyi planladığını açıkladı. Bu anlamlı hedef, yarışmacının izleyici nezdindeki sempatisini daha da artırdı.

Serap Altunova, belirlediği bu amaç doğrultusunda yarışmada tüm yeteneklerini ortaya koyuyor. Adana mutfağının güçlü lezzetlerini jüriye en iyi şekilde sunmayı hedefleyen yarışmacı, büyük ödül için rakiplerine karşı mutfakta var gücüyle mücadele etmeyi sürdürüyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.