Haberler

Yemekteyiz Melisa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melisa Erdal kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Melisa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melisa Erdal kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Melisa Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melisa Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ocak haftasında yarışacak olan Melisa Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Melisa Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melisa Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MELİSA KİMDİR?

31 yaşındaki Rizeli klinik psikolog, mesleki birikimini insan hikâyeleriyle buluşturan genç ve dinamik bir isim. Karadeniz'in sakin ama güçlü yapısından beslenen bu yolculuk, onu hem mesleğinde hem de kişisel yaşamında sürekli gelişime taşıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı