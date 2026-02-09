Yemekteyiz Melisa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melisa Erdal kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ocak haftasında yarışacak olan Melisa Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Melisa Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melisa Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MELİSA KİMDİR?

31 yaşındaki Rizeli klinik psikolog, mesleki birikimini insan hikâyeleriyle buluşturan genç ve dinamik bir isim. Karadeniz'in sakin ama güçlü yapısından beslenen bu yolculuk, onu hem mesleğinde hem de kişisel yaşamında sürekli gelişime taşıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.