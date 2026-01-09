Haberler

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 9 Ocak Cuma?

Güncelleme:
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz, bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada, haftanın en yüksek puanı alan ismi 9 Ocak Cuma günü netlik kazanıyor. Final bölümüne yaklaşılırken yarışmanın sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılırken, "Bu haftanın birincisi kim oldu?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Final gününde heyecan zirveye çıkarken, yarışmacılar 200 bin TL'lik büyük ödül için son kez hünerlerini sergiledi. Haftanın son sunumunun ardından yapılan puanlamayla birlikte kazanan isim belli oldu. Tüm gözler, haftanın sonunda en yüksek puanı alarak ödülün sahibi olan yarışmacıya çevrildi.

YARIŞMACILAR

Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de mutfaktaki rekabet beş iddialı isim arasında yaşandı. Haftanın yarışmacıları; Neda, Ömer, Melis, Elişah ve Mehmet Ali oldu. Her biri kendi gününde menüsünü ve sunumunu ortaya koyarken, verilen puanlar final gününe kadar büyük merak yarattı.

HAFTANIN MENÜLERİ

Ömer'in Menüsü

Çorba: Karalahana Çorbası

Ara Sıcak: El Açması Pazılı Peynirli Börek

Ana Yemek: Trabzon Kavurması, Bademli Kajulu Pilav ve Taze Fasulye Turşusu Kavurması

Salata: Karışık Salata

Tatlı: Ceviz ve Dut Kurusu Eşliğinde Kırmızı Üzümlü Pepeçura

Elişah'ın Menüsü

Çorba: Mehir Çorbası

Ara Sıcak: İçli Köfte

Ana Yemek: Kibe ve Mumbar Dolması

Salata: Karışık Salata

Tatlı: Şileki Tatlısı

Neda'nın Menüsü

Çorba: Sop Keşniş

Ara Sıcak: Keşke Bademcan ve Kokoye Lobiya

Ana Yemek: Reşte Polo Ba Geyme

Salata: Salad Şirazi

Tatlı: Geyganak

Melis'in Menüsü

Mezeler: Yoğurtlu Yeşil Elmalı Kereviz Mezesi, Yoğurtlu Pancar Mezesi

Ara Sıcak: Karışık Peynirli, Pastırmalı Fırında Tatlı Patates

Ana Yemek: Kuzu Kaburga, Ispanak Kreması ve Siyah Pirinç Pilavı

Salata: Tablacı Salatası

Tatlı: Dondurma Eşliğinde Orman Meyveli Beyaz Çikolatalı Crumble

Mehmet Ali'nin Menüsü

Çorba: Mor Çorba

Ara Sıcak: Cacık Sos Eşliğinde Meyhane Pilavından Arancini

Ana Yemek: Portakal Jeli Eşliğinde Somon, Damla Sakızlı Karnabahar Püresi ve Sebze Garnitür

Salata: Pancarlı Roka Salatası

Tatlı: Mascarpone Dolgulu Vişneli Poşe Armut

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve yarışmaya veda eden isim henüz açıklanmadı. 9 Ocak Cuma günü yapılacak final puanlamasının ardından, 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi netleşecek. Sonuçlar belli olur olmaz detaylar haberimize eklenecek.

