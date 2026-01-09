Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 9 Ocak Cuma?
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz, bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada, haftanın en yüksek puanı alan ismi 9 Ocak Cuma günü netlik kazanıyor. Final bölümüne yaklaşılırken yarışmanın sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılırken, "Bu haftanın birincisi kim oldu?" sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor.
Final gününde heyecan zirveye çıkarken, yarışmacılar 200 bin TL'lik büyük ödül için son kez hünerlerini sergiledi. Haftanın son sunumunun ardından yapılan puanlamayla birlikte kazanan isim belli oldu. Tüm gözler, haftanın sonunda en yüksek puanı alarak ödülün sahibi olan yarışmacıya çevrildi.
YARIŞMACILAR
Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de mutfaktaki rekabet beş iddialı isim arasında yaşandı. Haftanın yarışmacıları; Neda, Ömer, Melis, Elişah ve Mehmet Ali oldu. Her biri kendi gününde menüsünü ve sunumunu ortaya koyarken, verilen puanlar final gününe kadar büyük merak yarattı.
HAFTANIN MENÜLERİ
Ömer'in Menüsü
Çorba: Karalahana Çorbası
Ara Sıcak: El Açması Pazılı Peynirli Börek
Ana Yemek: Trabzon Kavurması, Bademli Kajulu Pilav ve Taze Fasulye Turşusu Kavurması
Salata: Karışık Salata
Tatlı: Ceviz ve Dut Kurusu Eşliğinde Kırmızı Üzümlü Pepeçura
Elişah'ın Menüsü
Çorba: Mehir Çorbası
Ara Sıcak: İçli Köfte
Ana Yemek: Kibe ve Mumbar Dolması
Salata: Karışık Salata
Tatlı: Şileki Tatlısı
Neda'nın Menüsü
Çorba: Sop Keşniş
Ara Sıcak: Keşke Bademcan ve Kokoye Lobiya
Ana Yemek: Reşte Polo Ba Geyme
Salata: Salad Şirazi
Tatlı: Geyganak
Melis'in Menüsü
Mezeler: Yoğurtlu Yeşil Elmalı Kereviz Mezesi, Yoğurtlu Pancar Mezesi
Ara Sıcak: Karışık Peynirli, Pastırmalı Fırında Tatlı Patates
Ana Yemek: Kuzu Kaburga, Ispanak Kreması ve Siyah Pirinç Pilavı
Salata: Tablacı Salatası
Tatlı: Dondurma Eşliğinde Orman Meyveli Beyaz Çikolatalı Crumble
Mehmet Ali'nin Menüsü
Çorba: Mor Çorba
Ara Sıcak: Cacık Sos Eşliğinde Meyhane Pilavından Arancini
Ana Yemek: Portakal Jeli Eşliğinde Somon, Damla Sakızlı Karnabahar Püresi ve Sebze Garnitür
Salata: Pancarlı Roka Salatası
Tatlı: Mascarpone Dolgulu Vişneli Poşe Armut
YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve yarışmaya veda eden isim henüz açıklanmadı. 9 Ocak Cuma günü yapılacak final puanlamasının ardından, 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi netleşecek. Sonuçlar belli olur olmaz detaylar haberimize eklenecek.