Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 10 Nisan Cuma?

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 10 Nisan Cuma?
Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz, haftalar süren rekabetin ardından bugün final bölümüyle ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada, hafta boyunca yapılan puanlamaların ardından en yüksek skoru elde eden yarışmacı 10 Nisan Cuma günü belli oluyor. Final yaklaşırken izleyiciler, "Bu haftanın kazananı kim?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Final gününde heyecan doruk noktasına ulaşırken, yarışmacılar 200 bin TL'lik büyük ödül için mutfakta son kez hünerlerini ortaya koydu. Günün yemeği ve sunumunun ardından yapılan son değerlendirmelerle birlikte haftanın birincisi netleşti. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı toplayarak ödüle uzanan isim, izleyicilerin odağı haline geldi.

ELİF'İN MENÜSÜ

-Isırgan Çorbası

-Kıymalı Mantar Dolması Ve Pancar Tarator -Beğendi Yatağında Antrikot

-Asma Yapraklı Bulgur Pilavı -Gavurdağı Salatası

-Bal Kabaklı Muhallebi

SEMA'NIN MENÜSÜ

-Közlenmiş Patlıcan Çorbası

-Kadınbudu Köfte Yanında Karnabahar Püresi -Soslu Dana Pirzola

-Enginarlı Bahar Pilavı

-Antioksidanli Renkli Salata

-Kaymaklı, Vişne Soslu Armut Tatlısı

AHMET'İN MENÜSÜ

-Cibes Otlu İstiridye Mantarı Çorbası

-Avokado Yatağında Süt Mısırlı Karides Panko 

-İsli Firik Buğdayı Yatağında Dana Lokum Üzerinde Süt Kuzu ilik Sos Eşliğinde

-Maskolin Yeşillikleri Üzerinde Pembe Domates Salatası

Çikolata Bardağında Antep Fıstıklı Orman Meyveli Prenses

ELİF'İN MENÜSÜ

-Arabaşı Çorbası Ve Hamuru

-Velibah

-Testi Kebabi

Tel Şehriyeli Bulgur Pilavi -Karışık Salata

-El Açması Cevizli Baklava

FIRAT'IN MENÜSÜ

-Fransız Usulü Soğan Çorbası

-Ege Otları Kavurması Eşliğinde Bodrum Mandalinali Levrek

-Ada Çayı Soslu Ravioli

-Fettus Salatası

-Tart içinde Orman Meyveli Mousse

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 10 NİSAN 2026 HAFTANIN BİRİNCİSİ

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bir final heyecanı daha yaşanıyor. 6-10 Nisan haftası boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen ve rakiplerinden yüksek puan almak için ter döken 5 yarışmacı arasından bir isim, büyük ödülün sahibi olacak. Cuma günü yapılan son tadımların ve Zuhal Topal’ın verdiği puanların ardından haftanın kazananı netleşecek. Yemekteyiz birincisi henüz resmi olarak açıklanmadı; ancak puan tablosu şekillendiğinde 150 bin TL'lik ödülün sahibi belli olacak.

YEMEKTEYİZ 6-10 NİSAN HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Bu hafta Yemekteyiz mutfağında oldukça renkli ve iddialı isimler yer aldı. Haftanın ilk gününden itibaren eleştiri oklarının hedefi olan ve menüleriyle fark yaratmaya çalışan yarışmacı listesi şu şekilde:

• Pazartesi: Elif Cındık

• Salı: Sema Develioğlu

• Çarşamba: Ahmet Bölüç

• Perşembe: Elif Coşkun

• Cuma (Final Günü): Fırat Korkmaz

KİM 1. OLDU?

Zuhal Topal’ın sunumuyla ekrana gelen programda, yarışmacılar hem rakiplerinin hem de sunucunun puanlarını topluyor. Haftanın finalinde en yüksek puanı toplayan isim, rakiplerini geride bırakarak haftanın şampiyonu ilan edilecek. Özellikle Fırat Bey’in final günündeki performansı, sıralamayı belirleyen en kritik unsur olacak. Haftanın kazananı ve puan tablosunun tüm detayları netleştiğinde anlık olarak güncellenecektir.

 

Final masasında puanlar açıklanırken tansiyonun yükselmesi bekleniyor. Özellikle Elif Cındık ve Elif Coşkun arasındaki rekabet ile Sema Hanım'ın titiz eleştirileri, haftanın puanlamasına damga vurdu. Ahmet Bey’in yorumları ve Fırat Bey’in ev sahipliği sonrası yapılacak son oylama, Yemekteyiz haftalık sıralamasını belirleyecek. Büyük ödülün sahibi belli olur olmaz tüm puanlar burada olacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
