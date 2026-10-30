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Yemekteyiz kim 1. oldu, 30 Ekim Cuma Yemekteyiz kim kazandı?

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Yemekteyiz kim 1. oldu, 30 Ekim Cuma Yemekteyiz kim kazandı?
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TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Yemekteyiz'de haftanın heyecanı final gününde zirveye ulaştı. Beş gün boyunca birbirinin mutfağını ve sofrasını puanlayan yarışmacılar arasında büyük ödülün sahibi 30 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümle belli oldu. İzleyiciler ise "Yemekteyiz kim 1. oldu, 30 Ekim Cuma Yemekteyiz kim kazandı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte haftanın puan durumu ve altın ödülü kazanan isim.

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu haftanın yarışması 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanan bölümle sona erdi. Hafta boyunca birbirinden iddialı menüler hazırlayan ve rakiplerinden aldığı puanlarla sıralamada yer edinen yarışmacılar arasında heyecanlı bir final yaşandı. Programı takip eden izleyiciler, haftanın birincisinin kim olduğunu ve büyük ödülü hangi yarışmacının kazandığını merak ediyor. Yemekteyiz'de 30 Ekim Cuma günü birinci olan ismi ve haftanın sonuçlarını haberimizde bulabilirsiniz.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.

HAFTANIN MENÜLERİ


30 EKİM YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, 130 Haziran Cuma günü haftanın finaliyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmacıların uğrunda amansız bir mücadele verdiği büyük ödül, bu sezon da iştah kabartıyor. Haftanın birincisi seçilen yarışmacı, toplamda 200 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Bu akşam yayınlanacak final bölümüyle birlikte, bu büyük meblağın hangi mutfağa gideceği ve haftanın en hamarat isminin kim olduğu kesinlik kazanacak. Yarışmacılar arasındaki rekabetin sonucu, programın final anındaki zarf açılışıyla ortaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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