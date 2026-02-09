Yemekteyiz Gökhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gökhan Sağırkaya kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ocak haftasında yarışacak olan Gökhan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Gökhan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gökhan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ GÖKHAN KİMDİR?

40 yaşındaki Konyalı göç danışmanı, planlı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. İnsanların yeni bir hayata adım atma sürecine rehberlik ederken, kendi yaşamında da dengeyi ön planda tutuyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.