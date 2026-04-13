Yemekteyiz Fatma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 13-17 Nisan haftasında yarışacak olan Fatma Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Fatma Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ FATMA KİMDİR?

40 yaşında, Şanlıurfalı ve iki çocuk annesi olan el sanatları tasarımcısı, üretmeyi ve emeğini sanata dönüştürmeyi hayatının merkezine alıyor. Hem annelik hem de mesleki üretim sürecini bir arada yürüterek dikkat çekiyor.

El sanatları alanındaki yeteneğiyle öne çıkan kadın, ortaya çıkardığı tasarımlarda özgünlüğü ve estetik anlayışı bir araya getiriyor. Geleneksel motifleri modern dokunuşlarla buluşturarak kendine has bir stil oluşturuyor.

Spor yapmayı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven tasarımcı, yoğun yaşam temposunu sosyal aktivitelerle dengelemeyi başarıyor. Bu yönüyle hem enerjik hem de üretken bir yaşam tarzı sürdürüyor.

Eğer 200 bin TL’lik ödülü kazanırsa, bu imkanı tamamen kızlarının geleceği için değerlendirmeyi planlıyor. Onların eğitimine ve hayatına katkı sunmak en büyük önceliği olarak öne çıkıyor.

Hayatını ailesine adayan bu kadın, tüm emeğini çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olması için harcıyor. Attığı her adımda annelik sorumluluğunu ve sevgisini ön planda tutuyor.

Onun hikayesi; el emeği, annelik ve fedakârlığın birleştiği güçlü bir yaşam öyküsünü yansıtıyor. Üreterek büyüyen, paylaşarak güçlenen bir hayatın ilham veren örneği olarak öne çıkıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.