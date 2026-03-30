Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Emel Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ EMEL KİMDİR?

39 yaşında, 20 yıldır evli ve üç çocuk annesi olan İstanbullu kadın, ailesine olan bağlılığıyla dikkat çekiyor. Günlük yaşamını çocuklarıyla geçirdiği değerli anlarla zenginleştiriyor.

ÇOCUKLARIYLA GEÇİRDİĞİ ZAMAN EN DEĞERLİ ANLARI OLUŞTURUYOR

Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek, onun için en büyük mutluluk kaynağı. Oyun saatleri, sohbetler ve birlikte yapılan aktiviteler, aile bağlarını güçlendiriyor.

20 YILLIK EBEVEYNLİK DENEYİMİYLE ÖRNEK OLUYOR

Yılların deneyimiyle hem eşine hem de çocuklarına rehberlik eden anne, aile içinde sıcak ve destekleyici bir ortam yaratıyor. Evdeki düzeni ve sevgisi, tüm ailenin hayatını olumlu yönde etkiliyor.

ÖDÜLÜNÜ ÇOCUKLARININ ODASINI TASARLAMAK İÇİN KULLANACAK

200 bin TL’lik ödülü kazanması hâlinde çocuklarına özel odalar yapmayı planlayan anne, çocuklarının konforunu ve mutluluğunu öncelikli görüyor. Bu yaklaşımıyla hem ilham verici hem de örnek bir aile figürü olarak öne çıkıyor

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.