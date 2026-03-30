Yemekteyiz Aynur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 30 Mart - 3 Nisan haftasında yarışacak olan Aynur Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Aynur Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aynur Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ AYNUR KİMDİR?

47 yaşında, Mardinli ve üç çocuk annesi olan kadın, sıradan hayatın ötesinde bir enerjiye sahip. Çocuklarıyla geçirdiği zamanı öncelikli tutarken, kendi hobilerine de zaman ayırmayı ihmal etmiyor.

YÜRÜYÜŞ TUTKUSU GÜNÜNE ENERJİ KATIYOR

Her gün düzenli yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getiren anne, hem fiziksel sağlığını koruyor hem de zihinsel olarak kendini yeniliyor. Açık havada yürüyüş, onun için bir terapi gibi.

GELENEKSEL LEZZETLERDE USTALIK İDDİASI

Mutfakta da kendini gösteren Mardinli anne, yöresel ve geleneksel tariflerde iddialı. Misafirlerini ve ailesini, özgün lezzetleriyle büyülemeyi başarıyor.

ÖDÜLÜNÜ ÇOCUKLARININ GELECEĞİNE ADIYOR

200 bin TL’lik ödülü kazanması hâlinde parayı çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirten anne, aile değerlerini her zaman ön planda tutuyor. Bu yaklaşımıyla hem örnek hem de ilham verici bir figür olarak öne çıkıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.