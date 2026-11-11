Yegor Yarmolyuk kimdir? Trabzonspor'un istediği Brentford'lu orta saha nereli?

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Trabzonspor ocakta orta sahaya oyuncu almak istiyor ve listedeki adlardan biri Londra'da oynuyor. Bordo-mavili kulüp, Brentford'un Ukraynalı orta sahası Yegor Yarmolyuk'u devre arası için takibe aldı.

Aranan profil belli: savunmaya da hücuma da katkı veren, iki ceza sahası arasında koşan bir merkez orta saha. 22 yaşındaki Yarmolyuk bu sezon Brentford'da düzenli forma bulmakta zorlanıyor.

YEGOR YARMOLYUK TRABZONSPOR'A GELECEK Mİ?

Yegor Yarmolyuk ile ilgili resmi bir görüşme henüz başlamadı; Trabzonspor şu an nabız yokluyor ve kısa süre içinde Brentford'un kapısını çalmayı planlıyor. Transferin kiralık mı bonservisli mi olacağı da netleşmedi.

Kulübün elinde bir kart var. Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'da forma giyen Arseniy Batagov ile Yarmolyuk'un menajerlik işlerini aynı ajans yürütüyor ve yönetim bu bağlantının pazarlığı kolaylaştırmasını umuyor. İşin zor tarafı sözleşme: oyuncunun Brentford ile 2031'e kadar kontratı var.

YEGOR YARMOLYUK KİMDİR?

Yegor Yarmolyuk, Premier Lig ekibi Brentford'da oynayan Ukraynalı merkez orta saha oyuncusu. Adı İngiliz kaynaklarında Yehor Yarmoliuk olarak da yazılıyor.

Ukrayna'nın yaş gruplarında forma giyen Yarmolyuk, A Milli Takım'daki ilk maçlarına 2025'te çıktı ve o yıl yedi kez ülkesinin formasını giydi. Bu sezon Premier Lig'de sekiz maçta bir gol ve bir asist kaydetti, son haftalarda ise ilk 11'deki yerini kaybetti.

YEGOR YARMOLYUK KAÇ YAŞINDA?

Yegor Yarmolyuk 22 yaşında. 1 Mart 2004'te doğdu.

YEGOR YARMOLYUK NERELİ?

Yegor Yarmolyuk Ukraynalı. Dnipropetrovsk bölgesindeki Verhnodniprovsk kasabasında doğdu ve futbola da aynı bölgede, Kamianske ile Dnipro'nun altyapılarında başladı.

YEGOR YARMOLYUK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yegor Yarmolyuk, gençlik yıllarında Stal Kamianske, Dnipro ve Dnipro-1 altyapılarında oynadı. Profesyonel kariyerine 2020'de Dnipro-1'de başladı ve iki sezon Ukrayna liginde forma giydi.

Temmuz 2022'de Brentford'a transfer oldu. İlk yılını kulübün B takımında geçirdi, Haziran 2023'te A takıma alındı ve beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de başladığı maç, 25 Kasım 2023'te Arsenal'e 1-0 yenildikleri karşılaşmaydı.

YEGOR YARMOLYUK'UN BRENTFORD İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yegor Yarmolyuk'un Brentford ile sözleşmesi 2031'de bitiyor. Londra ekibi Mayıs 2025'te oyuncuyla altı yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Trabzonspor masaya oturduğunda en çok bu uzun sözleşmeyle uğraşacak.