YAZ EVİ İZLE: Yaz Evi full, HD nereden izlenir? Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak filmi izle!

Yaz Evi filmi, yayınlanmasının ardından dijital platformlarda en çok aranan yapımlar arasında yer aldı. Başrollerinde Onur Seyit Yaran ve Derya Pınar Ak’ın bulunduğu film için “Yaz Evi izle, full HD nereden izlenir?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. İzleyiciler, yapımı hangi platform üzerinden izleyebileceklerini araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

YAZ EVİ İZLE

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YAZ EVİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fantastik ve dram türlerini bir araya getiren “Yaz Evi”, 1990’lı yılların nostaljik atmosferini günümüzle buluşturan bir hikâyeyi konu alıyor. Film, 2026 yılında yaşayan 21 yaşındaki Selin’in gizemli bir olay sonucu 30 yıl geçmişe, 1996 yazına gitmesiyle başlıyor. Selin, kendisini bir anda ailesinin gençlik döneminde bulurken geçmişin önemli sırlarına da tanıklık ediyor.

Geçmişteki yolculuğunda annesi Zeynep’in gençlik halini gören Selin, onun hayatındaki dönüm noktalarına yakından şahit oluyor. Annesinin iki aşk arasında kaldığı süreçte olayların akışını değiştirmemeye çalışırken, aynı zamanda kendi geleceğini de korumak zorunda kalıyor. Zaman içinde yaşanan bu sıra dışı deneyim, Selin’i aile bağları ve kader üzerine derin bir yüzleşmeye sürüklüyor.

YAZ EVİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrolünde Selin karakterine Mina Demirtaş hayat verirken, Zeynep’in gençliğini Derya Pınar Ak, Sinan’ın gençliğini ise Onur Seyit Yaran canlandırıyor. Kadroda ayrıca Selma Ergeç, Nehir Erdoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Kamil Güler ve Tugay Erdoğan gibi deneyimli isimler de yer alıyor. Hikâye, gençlik ve yetişkinlik dönemleri arasında kurulan güçlü bağlarla dikkat çekiyor.

YAZ EVİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Yaz Evi” filminin çekimleri Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Bodrum’un doğal güzellikleri, sahil şeridi ve tarihi dokusu filmin atmosferine görsel zenginlik kattı. Çekimlerin önemli bir bölümü METT Hotel & Beach Resort Bodrum’da yapılırken, ilçenin farklı koyları, plajları ve sokakları da sahnelere ev sahipliği yaptı.