Yaxel Lendeborg kimdir? Curry'den bu yana en çok sayı atan Warriors çaylağı

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"Harikaydı." Golden State Warriors'ın çaylak forveti Yaxel Lendeborg, 9 Kasım 2026'da New Orleans Pelicans'ı farklı yendikleri maçın ardından Jordan Poole ile forma değişimini tek kelimeyle böyle anlattı. İkisi de Michigan Üniversitesi'nde oynamıştı.

Warriors bu galibiyetle üst üste sekizinci maçını kazandı ve 8 galibiyet, 3 yenilgiye yükseldi. Takımın 2026 draftında 11. sıradan seçtiği Lendeborg, 11 maçın hepsine ilk beşte başladı.

YAXEL LENDEBORG JORDAN POOLE İLE NEDEN FORMA DEĞİŞTİ?

Yaxel Lendeborg, Jordan Poole ile aynı üniversiteden geldikleri için forma değişti. Maçtan sonra, ikisi de Michigan'da oynadığı için Poole ile uzun zamandır tanışmak istediğini söyledi. Poole'un da kendisi gibi bir karaktere sahip olduğunu düşünüyor.

Poole, Pelicans formasıyla yedek kulübesinden geldi ve 34 dakikada 7 sayıda kaldı. Warriors onu 2019'da 28. sıradan seçmişti; Poole 2022'de takımla NBA şampiyonu olmuş, Temmuz 2023'te Washington'a takas edilmişti.

YAXEL LENDEBORG KİMDİR?

Yaxel Lendeborg, Golden State Warriors'ta oynayan 2,06 metre boyunda forvet. Warriors onu 23 Haziran 2026'da Brooklyn'de yapılan NBA Draftı'nda ilk turun 11. sırasından seçti. Draft öncesinde adaylar arasındaki en yaşlı isimlerden biriydi.

Takıma tanıtıldığı gün çocukken Stephen Curry'yi hiç sevmediğini, en sevdiği oyuncunun Kyrie Irving olduğunu anlattı. Kendini dışarıdan şut atabilen ve topu ikinci oyun kurucu gibi taşıyabilen bir oyuncu olarak tarif ediyor.

YAXEL LENDEBORG NERELİ?

Yaxel Lendeborg, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Pennsauken'de büyüdü ve Pennsauken Lisesi'nde okudu. Çocukken beyzbol oynuyordu; basketbolu NBA 2K video oyunuyla tanıdı ve organize basketbola 15 yaşında başladı.

Lise yılları sahadan uzak geçti. Notları yüzünden ikinci ve üçüncü sınıfta takımda oynayamadı, son yılında da yalnız sezonun son 11 maçına çıkabildi. Takım o 11 maçın 10'unu kazandı. Annesi Yissel, oğlunun notlarını toparlaması için uğraştı ve onun Arizona Western College'a kaydını ayarladı.

YAXEL LENDEBORG HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yaxel Lendeborg, üniversite basketboluna 2020'de Arizona Western College'da başladı ve üç sezon bu iki yıllık okulda oynadı. 2023'te Alabama Üniversitesi Birmingham'a (UAB) geçti, orada iki sezon geçirdi.

Son üniversite sezonunu Dusty May'in çalıştırdığı Michigan'da oynadı. 40 maçta 15,1 sayı ve 6,8 ribaunt ortalaması yakaladı, Big Ten Konferansı'nın yılın oyuncusu seçildi ve takımıyla 2026 NCAA şampiyonluğunu kazandı. Ardından Golden State Warriors'a seçildi.

YAXEL LENDEBORG NBA'DE NASIL BAŞLADI?

Yaxel Lendeborg, NBA'e hızlı başladı ve ilk beş maçında 22,6 sayı, 4 asist ortalaması tutturdu. En iyi maçını 1 Kasım 2026'da Los Angeles Clippers karşısında çıkardı: Warriors'ın 124-112 kazandığı maçta 19 şutun 13'ünü, üçlüklerde 11 denemenin 6'sını soktu ve 37 sayı attı.

Bu, Stephen Curry'nin 14 Nisan 2010'da Portland'da attığı 42 sayıdan sonra bir Warriors çaylağının ulaştığı en yüksek skor oldu. Lendeborg, ilk yedi NBA maçında iki kez 30 sayıyı geçerek bunu daha önce Warriors formasıyla yapan Wilt Chamberlain ve Rick Barry'nin yanına adını yazdırdı.