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Yavuz Bingöl safra kesesi ameliyatı olacak. 62 yaşındaki türkü sanatçısı İstanbul'da hastaneye kaldırıldı; doktorlar safra kesesinin alınmasına karar verdi. Ameliyatın 17 Kasım 2026 gecesi yapılması planlanıyordu.

Ameliyatın sonucuna ve sanatçının son durumuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

YAVUZ BİNGÖL NE AMELİYATI OLACAK?

Yavuz Bingöl'ün safra kesesi ameliyatla alınacak. Sorun yeni değil: sanatçı Temmuz 2026'da Malatya'daki konserini sağlık nedeniyle iptal etmişti. Sosyal medyada paylaştığı videoda önce acil ameliyat olması gerektiğini, doktorunun uçağa binmesine izin vermediğini söyledi. Bir sonraki açıklamasında ise ciddi bir durumu olmadığını, yalnızca safra kesesinde bir problem bulunduğunu anlattı ve kesenin ay sonunda ya da ağustos başında alınacağını duyurdu.

Bingöl bu rahatsızlık yüzünden ilk kez hastanelik olmuyor. Şubat 2018'de safra kesesi iltihaplandığı için Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılmıştı. O zaman ameliyata gerek görülmedi, doktorlar yılda bir kontrole gelmesini istedi.

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Yavuz Bingöl bağlama çalan bir türkü sanatçısı ve oyuncu. Ortaokuldayken Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavını kazanıp korno-piyano bölümüne girdi, 1979'da okulu bıraktı. 1986'da Nihat Aydın'la Umuda Ezgi grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaklaşık yedi yıl yaptı.

İlk solo albümü Sen Türkülerini Söyle 1995'te çıktı. Arkasından Baharım Sensin (1997), Gülen Az Güle Naz (1998), Üşüdüm Biraz (2000) ve Belki Yine Gelirsin (2002) geldi. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 2001'de Üşüdüm Biraz, 2003'te Nisan Yağmuru ile Türk halk müziği dalında en iyi erkek sanatçı ödülünü aldı.

YAVUZ BİNGÖL KAÇ YAŞINDA?

Yavuz Bingöl 62 yaşında. 7 Ekim 1964'te doğdu.

YAVUZ BİNGÖL NERELİ?

Yavuz Bingöl İstanbul doğumlu. Babasının işi yüzünden çocukluğu Konya, İstanbul ve Ankara arasında geçti; ilkokulu beş ayrı okulda okudu. 1979'da İzmir'e taşındı.

YAVUZ BİNGÖL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yavuz Bingöl televizyonda Zerda, Yanık Koza, Eşref Saati, Karagül ve Teşkilat dizilerinde rol aldı. 2026'da Asırlık Gece'nin kadrosuna katıldı. Sinemada Salkım Hanımın Taneleri, O Şimdi Asker, 72. Koğuş ve Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun filminde oynadı.