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Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl'ün hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini endişelendirdi. Safra kesesinde taş tespit edilen sanatçının tedavi altına alındığı ve doktorların ameliyat kararı aldığı öğrenildi. Gelişmenin ardından Yavuz Bingöl'ün hastalığı, neden hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu merak konusu oldu.

YAVUZ BİNGÖL HASTA MI, HASTALIĞI NE?

Yavuz Bingöl'ün safra kesesinde taş tespit edildi. İstanbul'daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, burada yapılan kontrollerin ardından doktorlar tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda safra kesesinin alınmasına karar verildi.

YAVUZ BİNGÖL NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Safra kesesinde taş bulunması nedeniyle hastaneye kaldırılan Yavuz Bingöl'ün ameliyat edilmesi planlanıyor. Doktorların değerlendirmesinin ardından sanatçının safra kesesinin alınmasına karar verildiği, operasyonun gece saatlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenildi.

YAVUZ BİNGÖL'ÜN AMELİYATI NE ZAMAN?

Yavuz Bingöl'ün ameliyatının gece saatlerinde yapılması planlanıyor. Sanatçının operasyon sonrası sağlık durumuna ilişkin henüz yeni bir açıklama bulunmuyor. Ameliyatın ardından yapılacak açıklamayla Bingöl'ün son sağlık durumunun netlik kazanması bekleniyor.

YAVUZ BİNGÖL DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI

Yavuz Bingöl, temmuz ayında da safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal etmişti. O dönemde sağlık durumunun ciddi olmadığını belirten sanatçı, safra kesesini ameliyatla aldırmayı planladığını açıklamıştı. Son gelişmeyle birlikte daha önce gündeme gelen rahatsızlığının ameliyat aşamasına geldiği öğrenildi.