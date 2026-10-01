Yasin Kol gözaltına alındı mı, Yasin Kol neden gözaltına alındı?

Türk futbolunu sarsan "Hakemler dosyası" soruşturmasının ardından "Yasin Kol neden gözaltına alındı?" sorusu sosyal medyada en çok aranan konular arasına girdi. Soruşturma, hakem ve gözlemcilere mobbing, resmi belgelerde sahtecilik ve klasman ile görevlendirmelerde usulsüzlük iddiaları üzerine yürütülüyor. Yasin Kol hakkında ise şu ana kadar herhangi bir gözaltı kararı açıklanmadı. Soruşturmaya ilişkin son gelişmeler ve Yasin Kol'un güncel durumu haberimizde…

HAKEMLER DOSYASINDA İKİ YENİ İSİM İDDİASI

İddiaya göre soruşturma kapsamında Süper Lig'in tanınan hakemlerinden Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Gözaltının hangi suçlamalar kapsamında gerçekleştiğine dair resmi bir bilgi paylaşılmazken, iki ismin soruşturmadaki konumunun önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMADA İLK DALGADA 7 GÖZALTI

Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamaları inceleniyor.

GÖKTUĞ HAZAR EREL'İN ADI MESAJ KAYITLARINDA GEÇİYORDU

Yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in adı, soruşturmanın ilk günlerinde basına yansıyan yazışmalarda da yer almıştı. Dosyaya giren kayıtlarda Erel'in 15 ve 19 Mayıs 2025 tarihlerinde TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a sınav sorularını hatırlattığı mesajların bulunduğu aktarılmıştı. Söz konusu mesajlar, kural sınavlarına müdahale edildiği yönündeki iddiaların odağına yerleşti.

SORUŞTURMANIN KONUSU NE?

Hakemler dosyası; hakem ve gözlemcilere mobbing uygulandığı, resmi belgelerde sahtecilik yapıldığı, hakem klasmanları ve görevlendirmelerinde usulsüzlükler bulunduğu iddiaları üzerine yürütülüyor. Soruşturma, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatılmıştı.

YASİN KOL KİMDİR?

Trabzon Sürmene doğumlu olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev aldı ve 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetiyor. Kol, özellikle derbilerde verdiği kararlarla sıklıkla tartışmaların odağında yer alan isimlerden biri oldu.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alındığı bilgisi henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Soruşturmaya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.