Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yasin Özcan kim, hangi takımdan geldi soruları maç devam ederken en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yasin Özcan, 20 Nisan 2006'da İstanbul Kâğıthane'de doğdu ve 20 yaşında. Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen genç futbolcu, Ocak 2026'da İngiliz ekibi Aston Villa'dan Beşiktaş'a katıldı. Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu bulunan kiralık bir anlaşmayla kadrosuna kattı.

YASİN ÖZCAN KİMDİR?

Yasin Özcan, 20 Nisan 2006'da İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde dünyaya geldi. Futbola İl Özel İdaresispor'da başlayan genç oyuncu, ardından Karadolap Gençlikspor'da forma giydi. 2018'de Kasımpaşa altyapısına katılan Yasin, 2022'de kulüpte ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Ağustos 2022'de Kasımpaşa A takımında ilk maçına çıkan Yasin Özcan, üç sezonda Süper Lig'de 90 maça çıktı ve 5 gol attı. Genç savunmacı, stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.

YASİN ÖZCAN HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

Yasin Özcan, Beşiktaş'a İngiliz ekibi Aston Villa'dan geldi. Aston Villa, Şubat 2025'te Kasımpaşa'dan transfer ettiği oyuncuyu 2025-2026 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlecht'e kiraladı. Anderlecht'te 6 resmi maça çıkan Yasin, Ocak 2026'da Aston Villa tarafından geri çağrıldı ve Beşiktaş'a kiralandı.

YASİN ÖZCAN'IN BEŞİKTAŞ SÖZLEŞMESİ

Beşiktaş, 28 Ocak 2026'da Yasin Özcan'ı sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu bulunan kiralık bir anlaşmayla kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, genç oyuncuyla 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.

YASİN ÖZCAN MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Yasin Özcan, Türkiye'nin 16, 17 ve 21 Yaş Altı milli takımlarında forma giydi. Genç oyuncu, A Milli Takım'daki ilk maçına 11 Haziran 2025'te Meksika ile oynanan özel maçta çıktı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇINDA OYUNA GİRDİ

Yasin Özcan, Hapoel Beer-Sheva maçının ikinci yarısının başında Emirhan Topçu'nun yerine oyuna dahil oldu. Emirhan Topçu, ilk yarıda aldığı darbenin ardından baş dönmesi yaşamış ve tedbir amaçlı hastaneye götürülmüştü.