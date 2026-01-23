Haberler

Yaser Asrpilla kimdir? Yaser Asrpilla kaç yalında, nereli hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

Yaser Asrpilla kimdir? Yaser Asrpilla kaç yalında, nereli hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Napoli'den Noa Lang'ı renklerine bağladıktan sonra gözünü La Liga temsilcisi Girona'da forma giyen 22 yaşındaki hücumcu Yaser Asprilla'ya çevirdi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde vites yükseltti. Noa Lang transferiyle dikkat çeken İstanbul ekibi, şimdi de Girona'nın genç yıldızı Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor. Yaser Asrpilla kimdir? Yaser Asrpilla kaç yalında, nereli hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

YASER ASRPİLLA KİMDİR?

19 Kasım 2003 doğumlu Yáser Asprilla, Kolombiya futbolunun son dönemde yetiştirdiği dikkat çekici yetenekler arasında yer alıyor. Asıl mevkisi orta saha olan genç futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Asprilla, kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Girona FC'de sürdürüyor.

SEZON PERFORMANSI

Genç oyuncu, bu sezon Girona formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Sahada kaldığı süre boyunca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Asprilla, özellikle dinamizmi ve bire birdeki etkinliğiyle öne çıktı.

TRANSFER DETAYLARI

Girona, Yáser Asprilla'yı 2024 yılında İngiliz ekibi Watford'dan kadrosuna kattı. Kolombiyalı futbolcu için ödenen bonservis bedelinin 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu transfer, kulüp tarihinin dikkat çeken hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı

Gelin ve damat salona gidemedi! Çözüm belediyeden geldi