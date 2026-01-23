Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde vites yükseltti. Noa Lang transferiyle dikkat çeken İstanbul ekibi, şimdi de Girona'nın genç yıldızı Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmak için önemli adımlar atıyor. Yaser Asrpilla kimdir? Yaser Asrpilla kaç yalında, nereli hangi takımda oynuyor, mevkisi ne?

YASER ASRPİLLA KİMDİR?

19 Kasım 2003 doğumlu Yáser Asprilla, Kolombiya futbolunun son dönemde yetiştirdiği dikkat çekici yetenekler arasında yer alıyor. Asıl mevkisi orta saha olan genç futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Asprilla, kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Girona FC'de sürdürüyor.

SEZON PERFORMANSI

Genç oyuncu, bu sezon Girona formasıyla toplam 17 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Sahada kaldığı süre boyunca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Asprilla, özellikle dinamizmi ve bire birdeki etkinliğiyle öne çıktı.

TRANSFER DETAYLARI

Girona, Yáser Asprilla'yı 2024 yılında İngiliz ekibi Watford'dan kadrosuna kattı. Kolombiyalı futbolcu için ödenen bonservis bedelinin 18 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu transfer, kulüp tarihinin dikkat çeken hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.