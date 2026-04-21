Yasemin Tatlıses kimdir? Yasemin Tatlıses kaç yaşında, nereli?

Yasemin Şefkatli son dönemde hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. İdo Tatlıses ile evliliği sonrası daha geniş bir kitle tarafından tanınan Şefkatli’nin yaşamı, yaşı ve nereli olduğu merak edilen konular arasında bulunuyor. Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında ve hayatına dair bilinmeyenler neler? Genç isme dair detaylar kamuoyunda ilgiyle araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YASEMİN TATLISES KİMDİR?

Yasemin Şefkatli, 2021 yılında İdo Tatlıses ile evlenerek gündeme gelen bir isimdir. İstanbul’da yaşamını sürdüren Şefkatli, özellikle magazin ve sosyal medya alanındaki paylaşımlarıyla tanınmaktadır. Çiftin 2021 yılında gerçekleşen evliliği ve sonrasında ikiz çocuk sahibi olmaları kamuoyunda geniş yer bulmuştur.

YASEMİN TATLISES KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Şefkatli, 1992 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

YASEMİN TATLISES NERELİ?

İstanbul doğumlu ve yaşamını İstanbul Beşiktaş’ta sürdürmektedir.

YASEMİN TATLISES’İN KARİYERİ

Yasemin Şefkatli, kariyer olarak daha çok sosyal medya içerikleri ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla öne çıkmaktadır. Eğitimini İstek Özel Semiha Şakir Lisesi’nde tamamlamıştır. Magazin dünyasında İdo Tatlıses ile evliliği sonrası daha fazla tanınmış ve kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri haline gelmiştir.