Yasaklanan maden suları hangileri, hangi marka maden suları yasaklandı?

Maden suyu tüketen vatandaşlar, “Hangi maden suları yasaklandı?” ve “Yasaklanan maden suyu markaları hangileri?” sorularına yanıt arıyor. Yetkili kurumların açıkladığı liste gündeme gelirken, yasaklama kararının hangi markaları ve ürünleri kapsadığı araştırılıyor.

PERRIER VE VITTEL Mİ YASAKLANDI? MADEN SULARINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Fransa’da doğal maden suyu olarak satışa sunulan bazı ürünlerle ilgili tartışma gündeme geldi. Nestle Waters bünyesinde bulunan Perrier, Vittel, Contrex ve Hepar markalarının, doğal maden suları için izin verilen yöntemlerin dışında arıtma işlemlerinden geçirildiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gelişmelerin ardından “Yasaklanan maden suları hangileri?” ve “Hangi marka maden suları yasaklandı?” soruları araştırılmaya başlandı.

PERRIER, VITTEL, CONTREX VE HEPAR İÇİN İDDİALAR GÜNDEMDE

Le Monde ve Radio France tarafından yapılan araştırmalarda, söz konusu markaların bazı ürünlerinin doğal maden suyu mevzuatında izin verilmeyen yöntemlerle arıtıldığı öne sürüldü. İddialara göre bazı tesislerde 0,2 mikrona kadar mikrofiltrasyonun yanı sıra aktif karbon filtreleri ve UV dezenfeksiyonu kullanıldı.

Fransa’daki mevzuata göre doğal maden sularının kaynaktan şişelenmesine kadar dezenfeksiyona tabi tutulması yasak. Belirli koşullarda filtrasyona izin verilirken, kullanılan yöntemlerin suyun doğal özelliklerini değiştirmemesi gerekiyor.

ŞİRKET ARITMA YÖNTEMLERİNİ KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Nestle Waters yetkilileri, özellikle Perrier kuyularında yaşanan bakteriyel kirlenme sorunları nedeniyle söz konusu yöntemlere başvurulduğunu kabul etti. Ancak şirket, uygulamaların tüketicilerin sağlığı açısından risk oluşturmadığını savundu.

Tartışmanın merkezinde ise ürünlerin “doğal maden suyu” ibaresiyle satılması bulunuyor. Yetkililer ve tüketici kuruluşları, mevzuata aykırı yöntemlerin kullanılmasının ürünlerin etiketindeki vaatlerle uyumlu olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturduğunu belirtiyor.

ŞİRKET HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nestle Waters hakkında Şubat 2025’te adli soruşturma başlatıldı ve şirketin Vergeze tesisinde arama gerçekleştirildi. Süreçte cezai uzlaşma seçeneği gündeme gelirken, mahkeme Perrier markasının “doğal maden suyu” etiketiyle satışının sürmesine izin verdi.

Bu nedenle gündeme gelen gelişmenin, şu aşamada Perrier, Vittel, Contrex ve Hepar markalarının tamamının piyasadan yasaklandığı anlamına gelmediği özellikle belirtiliyor. Tartışma daha çok ürünlerin üretim yöntemleri ve “doğal maden suyu” olarak pazarlanmasına ilişkin mevzuat kapsamında yürütülüyor.

3 MİLYAR EUROLUK HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

Fransa Senatosu tarafından Mayıs 2025’te yayımlanan raporda, kamu otoritelerinin söz konusu uygulamalardan en geç 2022 yılında haberdar olduğu ancak uzun süre gerekli adımların atılmadığı ileri sürüldü.

Raporda, şirketin yaklaşık 15 yıllık süreçte izin verilmeyen yöntemlerden yararlanarak 3 milyar euroya kadar haksız kazanç elde etmiş olabileceği iddia edildi. Nestle Waters ise bu suçlamaları reddetti.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN TOPLATMA ÇAĞRISI

Tüketici dernekleri ise doğal maden suyu ile standart içme suyu arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Dernekler, tüketicilerin ürünleri “doğal maden suyu” niteliğine güvenerek satın aldığını ve mevzuata aykırı uygulama tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi gerektiğini savundu.

Gelişmelerin ardından “Yasaklanan maden suları hangileri?”, “Perrier yasaklandı mı?”, “Vittel maden suyu yasaklandı mı?” ve “Hangi maden suyu markaları yasaklandı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Ancak mevcut iddialar, söz konusu markaların tüm ürünlerinin genel olarak yasaklandığı şeklinde değerlendirilmemeli; soruşturmanın kapsamı ve ürünlerin mevzuata uygunluğu ayrı ayrı ele alınıyor.