Yasak Elma yeniden mi başlıyor sorusu, dizinin geri döneceğine ilişkin haberlerin ardından en çok merak edilen konular arasına girdi. Medyapım imzalı Yasak Elma'nın NOW ekranları için yeni bir versiyonunun hazırlandığı ileri sürüldü. İddialara göre yeni projenin başrolünde Birce Akalay yer alacak, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturacak. Ancak projenin oyuncu kadrosu, yayın tarihi ve hikâyesine ilişkin kanal ya da yapım şirketi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Yasak Elma'nın yeni bir versiyonla ekranlara dönmesi gündemde. Medyapım'ın, NOW ekranları için yeni bir Yasak Elma projesi üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Projenin şimdilik "Mavi Orkide" çalışma adıyla hazırlandığı, ancak isim değişmezse "Yasak Elma" adıyla ekrana gelebileceği belirtildi. Dizinin yeni bir sezonla mı devam edeceği, yoksa farklı bir hikâye mi anlatacağı ise netlik kazanmadı.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni Yasak Elma projesinin ne zaman ekrana geleceği henüz açıklanmadı. Çekimlerin başlama tarihi ve dizinin yayın günü hakkında kanal ya da yapım şirketinden resmi bir bilgi paylaşılmadı.

YENİ YASAK ELMA'NIN OYUNCULARI KİMLER?

Yeni Yasak Elma projesinin başrolü için Birce Akalay'ın adı geçiyor. Ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı ve Akalay'ın canlandıracağı karakter hakkında bir ayrıntı paylaşılmadı. Dizinin diğer oyuncuları da açıklanmadı. Projenin yönetmenliğini, Yasak Elma'nın başarısında payı bulunan Neslihan Yeşilyurt'un üstleneceği öne sürülüyor.

YAPIMCI FATİH AKSOY NE DEDİ?

Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy, Yasak Elma'nın geri dönüşüne ilişkin sorulara daha önce, "Doğru zaman ve doğru senaryo gelirse neden olmasın?" yanıtını vermişti. Dizinin eski oyuncularından Eda Ece ve Şevval Sam da çeşitli açıklamalarında seti özlediklerini dile getirmişti.

YASAK ELMA HAKKINDA

Yasak Elma, Medyapım yapımı olarak FOX ekranlarında yayınlandı ve altı sezon boyunca izleyiciyle buluştu. İstanbul'un lüks dünyasında geçen hikâyesi, entrikaları ve güçlü kadın karakterleriyle dikkat çeken dizi, yayınlandığı dönem boyunca reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. FOX TV'nin adını NOW olarak değiştirmesinin ardından yeni projenin de aynı kanalda yayınlanması bekleniyor.