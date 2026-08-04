YAŞ kararları açıklandı mı, Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı mı, kimler terfi etti, kim emekli oldu?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının açıklanmasının ardından terfi alan komutanlar, görev süresi uzatılan isimler ve emekliye sevk edilen personel kamuoyunun gündemine oturdu. "YAŞ kararları açıklandı mı?", "Kimler terfi etti?", "Kim emekli oldu?" sorularının yanıtını araştıran vatandaşlar için Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili tüm ayrıntılar ve resmi açıklamalar haberimizde yer alıyor.

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI! KİMLER TERFİ ETTİ, KİM EMEKLİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından merakla beklenen kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yakından ilgilendiren kararlar kapsamında çok sayıda general, amiral ve albayın terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik işlemleri netleşti. Peki, YAŞ kararları kapsamında kimler terfi etti, kimler emekliye ayrıldı? İşte açıklanan kararların detayları…

YAŞ KARARLARI RESMEN AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Yüksek Askeri Şura kararlarına göre, 30 Ağustos itibarıyla 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Ayrıca 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst komuta kademesine ilişkin görev süresi uzatmaları ve emeklilik kararları da karara bağlandı.

GÖREV SÜRELERİ UZATILDI

YAŞ kararları doğrultusunda 24 generalin görev süresi bir yıl uzatılırken, 530 albayın görev süresi ise iki yıl daha devam edecek. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi de bir yıl süreyle uzatıldı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Böylece Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda önemli bir görev değişikliği gerçekleşmiş oldu.

KİMLER EMEKLİ OLDU?

Şura kararlarına göre 2 general yaş haddinden dolayı 1 Eylül itibarıyla emekliye ayrılacak. Bunun yanı sıra 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos tarihinden itibaren emekliye sevk edildi. Emeklilik kararlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı.

BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELEN İSİMLER

YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri'nden Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe terfi ederken, Deniz Kuvvetleri'nden Tümamiraller Ramazan Özoğul ile Erhan Aydın koramiralliğe yükseldi. Hava Kuvvetleri'nden Tümgeneral Kemal Turan da korgeneral rütbesine terfi etti.

Ayrıca Kara Kuvvetleri'nde görev yapan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri'nden Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik ise tümgeneralliğe terfi etti.

GENERAL VE AMİRAL SAYISI ARTTI

Alınan kararların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 328'den 334'e yükseldi. Yeni terfilerle birlikte TSK'nın komuta yapısında önemli değişiklikler hayata geçirilmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YAŞ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ toplantısının ardından yaptığı açıklamada alınan kararların Türkiye, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da yayımladığı açıklamada terfi eden personeli tebrik ederken, emekliye ayrılan komutanlara bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.