Yarıyıl tatili uzatıldı mı? SON DAKİKA! Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi edildi? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman bitecek?

Güncelleme:
Yarıyıl tatilinin devam ettiği bu günlerde, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan bazı iddialar öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmış durumda. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan ve kısa sürede gündem olan iddialar, eğitim takvimine ilişkin belirsizlik algısı oluşturdu. Peki, Yarıyıl tatili uzatıldı mı? Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi edildi? Sömestr tatili (15 tatil) ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? Detaylar...

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden hızla yayılan "okulların tatil süresinin uzatıldığı" yönündeki iddialar, öğrenciler ve veliler arasında ciddi bir kafa karışıklığına yol açtı. Özellikle yarıyıl tatili uzatıldı mı ve okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi edildi soruları, son günlerde en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor.

YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

Son dönemde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "yarıyıl tatili uzatıldı" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, sömestr tatilinin uzatılmasına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.

Resmi Takvim Değişmedi

MEB tarafından aylar öncesinde kamuoyuyla paylaşılan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi hâlâ geçerliliğini koruyor. Bu takvim doğrultusunda:

Yarıyıl tatili planlanan tarihler arasında uygulanıyor,

Eğitim sürecinde olağanüstü bir durum olmadığı sürece değişiklik yapılmıyor,

Sosyal medyada dolaşan iddialar resmi açıklamalara dayanmıyor,

Yetkililer, velilerin ve öğrencilerin yalnızca MEB'in resmi kanallarını ve güvenilir haber kaynaklarını dikkate alması gerektiğinin altını çiziyor.

OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR TATİL Mİ EDİLDİ?

"Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi" yönündeki paylaşımlar, tamamen asılsız bilgi kapsamında değerlendiriliyor. Ne Bakanlar Kurulu kararı ne de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış böyle bir açıklama bulunuyor.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BİTECEK?

Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği bir diğer konu ise sömestr tatilinin bitiş tarihi. Mevcut resmi takvime göre yarıyıl tatilinin sona ereceği tarih netleşmiş durumda.

2025-2026 Eğitim Takvimine Göre Tarihler

2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Yarıyıl (15 tatil) bu tarihten sonra başladı. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bu takvime göre öğrenciler, planlanan sürede tatillerini tamamlayarak ders başı yapacak.

