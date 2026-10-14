Yarın üniversiteler tatil mi, 15 Ekim Perşembe yarın üniversiteler açık mı, kapalı mı?

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına, okulların ardından üniversitelerdeki ders programlarını da merak konusu haline getirdi. İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla ilkokul, ortaokul ve liselerde perşembe günü ders yapılmayacak. Ancak üniversitelerde derslerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararlar, her üniversitenin kendi yönetimi tarafından belirleniyor. 15 Ekim'de üniversitelerde ders var mı, YÖK'ten açıklama geldi mi? Tüm detaylar haberimizde…

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verdiğini duyurdu. Ancak Valilik açıklamasında üniversitelere yönelik ayrı ve açık bir ifade yer almadı. Üniversitelerde eğitim öğretime ilişkin kararlar, ilgili üniversitelerin rektörlükleri tarafından alınıyor. Bu nedenle İstanbul'daki tüm üniversiteleri kapsayan genel bir tatil kararından söz etmek şu an için mümkün değil.

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından İstanbul'daki üniversitelerde 15 Ekim Perşembe günü derslerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durumda her üniversite, kendi değerlendirmesi doğrultusunda dersleri iptal etme, ertelenme ya da çevrim içi ortamda sürdürme kararı alabiliyor.

ÜNİVERSİTELERDE DERSLER ÇEVRİM İÇİ Mİ OLACAK?

Olumsuz hava koşullarında üniversiteler farklı uygulamalara gidebiliyor. Bazı üniversiteler dersleri tamamen iptal ederken, bazıları yüz yüze dersleri askıya alıp eğitimi uzaktan sürdürmeyi tercih edebiliyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesinin, derslerin tamamen yapılmayacağı anlamına gelmediğini hatırlatmak gerekiyor. Öğrencilerin, derslerinin hangi yöntemle işleneceğini kendi üniversitelerinin açıklamalarından teyit etmesi büyük önem taşıyor.

SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Perşembe günü ara sınav, quiz ya da laboratuvar uygulaması bulunan öğrencilerin, ilgili fakülte ve bölüm sekreterliklerinin duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor. Sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine dair kararlar da üniversite yönetimleri tarafından açıklanacak.

ÜNİVERSİTE DUYURULARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Üniversite öğrencileri, 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin güncel bilgilere üniversitelerinin resmi internet sitelerinden, rektörlük ve fakülte duyuru sayfalarından ve resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor. Öğrenci bilgi sistemleri ve kurumsal e-posta adresleri üzerinden yapılan bildirimlerin de kontrol edilmesi öneriliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ HANGİ KARARLARI ALDI?

Valilik, okul tatilinin yanı sıra bazı kamu çalışanlarını da perşembe günü idari izinli saydı. Hamile, engelli, gazi ve malul gazi kamu personeli ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar izin kapsamına alındı. Sağlık, emniyet ve yağışla mücadele birimlerinde görev yapan kadın personel ise bu uygulamanın dışında tutuldu. Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı, 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'den itibaren yeni bir duyuruya kadar yasaklandı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarına göre İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgârın gece boyunca sürmesi, olumsuz koşulların perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları su baskını, ani sel ve çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olmaya çağırıyor.