Yarın okullarda grev mi var, İstanbul'da grev var mı, hangi illerde hangi okullarda grev var, hangi sendikalar grevde ?

“İstanbul’da yarın okullarda grev var mı, hangi okullarda eğitim duracak?” sorusu, son dakika gelişmeleriyle birlikte arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında öne çıkıyor. Öğretmen sendikalarının iş bırakma eylemi açıklamaları sonrası veliler, öğrenciler ve eğitim camiası okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. İstanbul genelinde grevin etkisi ve kapsamı hakkında resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

EĞİTİM-İŞ’TEN SİVEREK’TEKİ SALDIRI SONRASI 2 GÜN İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan okul saldırısının ardından eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 2 gün iş bırakma kararı aldığını açıkladı. Sendika, okullarda yaşanan şiddetin artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını vurgulayarak, yetkililerin gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Yapılan açıklamada, saldırı sırasında yaralanan öğrenci, öğretmen, polis memuru ve kantin çalışanına geçmiş olsun dilekleri iletilirken, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiği belirtildi. Eğitim-İş, yaşanan olaylara karşı sessiz kalmayacaklarını ve mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

ÇORUM’DA EYLEM PROGRAMI AÇIKLANDI: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MEB ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Eğitim-İş Çorum Şubesi tarafından organize edilen eylem programı kapsamında, Çarşamba günü saat 13.00’te Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu. Ardından Perşembe günü ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde ikinci bir basın açıklaması gerçekleştirileceği bildirildi.

Sendika temsilcileri, eğitimde şiddete karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, sahada yaşanan sorunların görmezden gelinmemesi çağrısında bulundu. Programın, eğitim kurumlarında güvenlik ve şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

EĞİTİM SEN'DEN GREV AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan ve eğitim emekçileri ile öğrencileri hedef alan ağır saldırıyı protesto ediyoruz.

15 Nisan 2026 Çarşamba günü;

Türkiye geneli tüm iş yerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA eylemi,

Genel Başkanımız Kemal Irmak, KESK Eş Genel Başkanı, MYK üyelerimiz ve bölge şubelerimizin katılımıyla, SİVEREK'te saldırının gerçekleştiği Ahmet Koyuncu MTAL önünde BASIN AÇIKLAMASI,

ANKARA’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde saat 13.00’te BASIN AÇIKLAMASI,

Şubelerimizin belirlediği yer ve saatlerde, yerellerdeki tüm emek ve demokrasi güçleriyle en geniş katılımlı ALAN EYLEMLERİ yapıyoruz!

TÜRK EĞİTİM-SEN'DEN GREV KARARI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda öğretmen ve öğrencilerimizin de olduğu 16 vatandaşımız yaralandı. Şiddetle lanetliyoruz!

15.04.2026 tarihinde tüm yurt genelinde şubelerimiz kitlesel basın açıklamalarıyla elim olayı telin edecek ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı alınacak ve uygulanacak tedbirleri bir kez daha gündeme getirecektir.

Etkinliğimize katılımın yüksek gerçekleşmesi ve meslektaşlarımızın güçlü bir duruş ortaya koyabilmesi amacıyla,

15 Nisan Çarşamba günü tüm işyerlerimizde

1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA kararı alıyoruz.

YARIN İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

15 Nisan Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.