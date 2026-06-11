Yarın okullar tatil mi, yarın neden okul yok, okullar erken mi kapanacak?

Öğrenciler ve veliler arama motorlarında "Yarın okullar tatil mi?" ve "Yarın neden okul yok?" sorularına yanıt arıyor. Eğitim kurumlarında derslerin yapılıp yapılmayacağı, resmi açıklamalar ve takvim bilgileri doğrultusunda netleşirken, okul tatiliyle ilgili gelişmeler gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki yarın eğitim-öğretime ara verilecek mi? İşte merak edilen detaylar...

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ? MEB'DEN LGS ÖNCESİ KRİTİK KARAR

Öğrenciler ve veliler, "12 Haziran okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde eğitim öğretime ara verileceğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarına çevrildi. Peki 12 Haziran Cuma günü okullar açık olacak mı, ders işlenecek mi? İşte merak edilen detaylar...

12 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek LGS merkezi sınavı öncesinde sınav hazırlıklarının eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitim öğretime ara verilecek.

Karar kapsamında okul binalarında sınav salonlarının hazırlanması, oturma planlarının oluşturulması, sınav evraklarının düzenlenmesi ve gerekli teknik kontrollerin yapılması sağlanacak. Böylece sınavın sorunsuz şekilde uygulanması hedefleniyor.

12 HAZİRAN CUMA NEDEN TATİL EDİLDİ?

LGS'nin ülke genelinde aynı anda gerçekleştirilecek olması nedeniyle sınav merkezlerinde kapsamlı hazırlık çalışmaları yapılacak. Okul yönetimleri ve görevli personel, sınav öncesinde gerekli düzenlemeleri tamamlayarak binaları sınava hazır hale getirecek.

Bu nedenle 12 Haziran Cuma günü öğrenciler için ders yapılmayacak ve eğitim faaliyetlerine bir gün ara verilecek.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ İDARİ İZİN VAR MI?

Eğitim öğretime ara verilmesiyle birlikte öğretmenler de söz konusu tarihte idari izinli sayılacak. Böylece sınav hazırlıkları daha düzenli şekilde yürütülürken, eğitim personeli de resmi olarak izinli olacak.

LGS ÖĞRENCİLERİNE EK HAZIRLIK FIRSATI

Karar, özellikle LGS'ye katılacak öğrenciler için önemli bir avantaj sağlayacak. Sınav öncesindeki son iş gününün tatil olması sayesinde adaylar eksik konularını tekrar edebilecek, dinlenebilecek ve sınav stresini azaltma fırsatı yakalayacak. Uzmanlar, sınavdan hemen önce yoğun çalışmak yerine dinlenmenin ve zihinsel hazırlığın başarı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.

Özetle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda 12 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitim yapılmayacak, öğrenciler tatil yaparken öğretmenler ise idari izinli sayılacak.