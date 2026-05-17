Yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! Yarın okul var mı, yok mu? 18 Mayıs Pazartesi okullar yarım gün mü?

Türkiye’de her yıl Mayıs ayının ortalarına doğru yaklaşılırken en çok merak edilen konuların başında resmi tatil günleri ve okul takvimi geliyor. Özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir milli bayramın hafta içine denk gelmesi, öğrenciler ve veliler arasında “yarın okullar tatil mi, yarım gün mü olacak” sorularını yeniden gündeme taşıyor. Peki, yarın okul var mı, yok mu? 18 Mayıs Pazartesi okullar yarım gün mü? Detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi eğitim takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü için ülke genelinde ilan edilmiş bir tatil kararı bulunmamaktadır. Bu nedenle okulların açık olduğu ve eğitim öğretim faaliyetlerinin normal düzeninde devam ettiği görülmektedir. Yani öğrenciler yarın derslerine planlandığı şekilde katılacak ve okullarda standart ders programı uygulanacaktır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın hemen öncesine denk gelmesi nedeniyle bu tarih zaman zaman yanlış bir algıyla tatil gibi değerlendirilebilmektedir. Ancak resmi takvim açısından bakıldığında 18 Mayıs günü eğitim-öğretim süreci kesintisiz devam eden bir iş günüdür.

18 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs resmi tatilinin bir gün sonrasına denk gelmesi sebebiyle en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak mevcut resmi düzenlemeler kapsamında bu tarihte yarım gün uygulaması bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü tam gün eğitim yapılır ve ders saatlerinde herhangi bir kısaltma uygulanmaz. Okullar sabah giriş saatinden itibaren normal programına devam eder ve eğitim süreci planlandığı şekilde tamamlanır.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatil mi” sorusu her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen başlıkların başında geliyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tatil günleri arasında yer almaktadır ve ülke genelinde kutlanan önemli milli bayramlardan biridir.

