Yarın okullar tatil mi, 6 Şubat Cuma okul yok mu, hangi illerde okular tatil edildi?

Okulların tatil durumu, öğrenciler ve veliler için gündemin ilk sırasında yer alıyor. 6 Şubat Cuma günü hangi illerde eğitim yapılmayacağı, kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle açıklanan tatil listesi ile netleşti. "6 Şubat Cuma okul yok mu?" sorusunun cevabı ve tatil edilen illerin listesi haberimizde sizleri bekliyor.

6 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin yıl dönümü nedeniyle, 6 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. "Asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan depremlerin anma programları kapsamında bazı illerde eğitim-öğretime ara verilmesi kararı alındı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "6 Şubat Cuma okul var mı?" sorusuna yanıt arıyor.

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta, depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Anma programları, mezarlık ve taziye ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm kademelerdeki okullar 6 Şubat 2026 Cuma günü tatil edildi. Kamu kurumlarında ise zorunlu hizmetler için asgari personel bulundurulması şartıyla çalışanlar idari izinli sayılacak.

6 ŞUBAT CUMA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle eğitim kurumları için tatil kararı alındı. İl genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kurumlarında 6 Şubat Cuma günü eğitim yapılmayacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan personel de asgari personel şartıyla idari izinli olacak.

6 ŞUBAT GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat Cuma günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına gerekli tedbirler alınacak ve zorunlu birimler için yeterli personel görev başında olacak.

6 ŞUBAT OSMANİYE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye'de de 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla okullar tatil edildi. Anma programları ve vatandaşların gerçekleştireceği mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik ve şehir yoğunluğu oluşabileceği değerlendirilerek il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışanlar ise idari izinli sayılacak.

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

6 Şubat tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelinde kamu kurumları ve özel sektör için genel bir resmi tatil uygulaması bulunmuyor. Ancak valilikler tarafından alınan kararlar doğrultusunda bazı illerde okullar tatil edilirken, kamu çalışanları idari izinli sayılabiliyor.