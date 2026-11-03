Yarın okullar tatil mi, 4 Kasım Çarşamba okul yok mu?

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Türkiye genelinde 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde de bu tarihte planlanmış bir tatil yer almıyor. İşte yarın okulların durumu, illere göre son gelişmeler ve ara tatil tarihine dair merak edilenler.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, yarın okullar tatil değil. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da valiliklerden açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Öğrenciler, mevcut duruma göre derslerine normal programda devam edecek.

4 KASIM ÇARŞAMBA OKUL YOK MU?

4 Kasım Çarşamba günü okullar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde bu tarihte planlanmış bir tatil bulunmuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel bir karar alınması halinde, açıklamanın ilgili valilik ya da kaymakamlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden 4 Kasım Çarşamba günü için açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Kentte yağışlı havanın sürmesi beklense de okullarda derslerin normal şekilde yapılması öngörülüyor.

İZMİR, MUĞLA VE ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir, Muğla ve Antalya'da da 4 Kasım Çarşamba günü için açıklanmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Muğla'da kuvvetli yağış beklense de il genelinde eğitime ara verilmesine yönelik bir karar alınmadı. İzmir ve Antalya'da da derslerin normal programla devam etmesi bekleniyor. Hava koşullarının kötüleşmesi halinde yerel yönetimlerin yeni bir karar alabileceği belirtiliyor.

ANTALYA'DA COP31 NEDENİYLE UZAKTAN EĞİTİM

Antalya'da COP31 İklim Zirvesi nedeniyle 11 ve 12 Kasım tarihlerinde 7 ilçede uzaktan eğitime geçilmesi planlanıyor. Uygulamanın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Serik ve Manavgat ilçelerinde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu ilçelerde 13 Kasım'da yüz yüze eğitime yeniden başlanması bekleniyor. Alanya, Kemer ve Kumluca gibi diğer ilçelerde ise yüz yüze eğitimin süreceği belirtiliyor. Uygulamanın kesinleşmesi için Antalya Valiliği'nin resmi açıklaması bekleniyor.

KÖTÜ HAVA NEDENİYLE TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il genelinde valilikler, ilçe bazında ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Velilerin, sabah saatlerinden önce bulundukları ilin valiliği, ilçe kaymakamlığı ve il milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.