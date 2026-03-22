Yarın okullar tatil mi? 23 Mart Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı açılıyor mu?

Yarın okullar tatil mi? 23 Mart Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı açılıyor mu?
Okullar tatil mi, 23 Mart 2026 Pazartesi günüyle ilgili olarak öğrenciler ve veliler, ikinci dönem ara tatilinin ardından okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Yarın okullar tatil mi? Mart ayı boyunca bazı illerde etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman eğitime ara verilmiş olması da bu sorunun daha sık gündeme gelmesine neden oldu.

İkinci dönem ara tatilinin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ders zili yeniden çalıyor. 23 Mart Pazartesi günüyle ilgili olarak gözler Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlamış ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona ermişti. Bu süreçte öğrenciler planlanan takvim doğrultusunda eğitim faaliyetlerine ara verdi ve belirlenen süre boyunca dinlenme imkanı buldu. Ara tatilin bitiş tarihiyle birlikte eğitim sürecinin devamına ilişkin takvimde herhangi bir değişiklik yer almadı.

Ara tatilin ardından gelen Ramazan Bayramı tatili ile birlikte öğrenciler için hafta sonları dahil daha uzun bir tatil süreci oluştu. Ancak resmi takvimde bu sürenin uzatılmasına yönelik herhangi bir karar alınmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre eğitim öğretim faaliyetleri belirlenen tarihte kaldığı yerden devam edecek.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ 23 MART?

23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla öğrenciler ve öğretmenler yeniden ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimde bu tarihte okulların kapalı olacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Eğitim kurumlarında ikinci dönem, planlandığı şekilde devam edecek.

Yarın okullar tatil mi? 23 Mart Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı açılıyor mu?

Mart ayının başlarında bazı illerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel yönetimler tarafından geçici olarak eğitime ara verilmişti. 23 Mart 2026 tarihine ilişkin olarak ülke genelinde ya da geniş kapsamlı bir tatil kararı alınmadı;ihtiyaç halinde yerel kaymakamlık ve valilik açıklamaları ile bu durum değişebilir.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

