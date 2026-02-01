Haberler

Yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Meteoroloji raporları ve valilik açıklamalarıyla gündeme gelen hava koşulları, veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Kar, yağmur ve fırtına ihtimalleriyle birlikte okulların durumuna dair spekülasyonlar sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?

İstanbul'da 2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki sıcak konular arasında. Hava koşullarına dair raporlar ve yetkililerin olası kararları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Kar ve fırtına ihtimalleriyle birlikte okulların açılıp açılmayacağı sorusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Konu ile ilgilidetaylar haberin devamında...

YARI N OKULLAR TATİL Mİ?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil edilmedi. İstanbul Valiliği, resmi olarak herhangi bir tatil duyurusu yapmadı. Eğitim-öğretim tüm okullarda normal şekilde devam edecek.

YARIN NEREDE OKULLAR TATİL?

Şu an için İstanbul genelinde okullar tatil değil. Valilikten ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama gelirse durum güncellenecek.

Yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?

2 ŞUBAT'TA OKUL VAR MI?

Evet, 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'daki okullarda eğitim-öğretim planlandığı gibi yapılacak.

YARIN KAR YAĞACAK MI?

AKOM verilerine göre İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Etkilenecek ilçeler: Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir. Ayrıca Marmara'da 40-70 km/saat hızında kuvvetli fırtına bekleniyor; vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Avrupa ülkesinin lideri iran'a saldırı için tarih verdi
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak

Tehdit ettiği ülke ile görüşecek
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest