Yarın okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?

İstanbul'da 2 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki sıcak konular arasında. Hava koşullarına dair raporlar ve yetkililerin olası kararları, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Kar ve fırtına ihtimalleriyle birlikte okulların açılıp açılmayacağı sorusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Konu ile ilgilidetaylar haberin devamında...

YARI N OKULLAR TATİL Mİ?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul'da okullar tatil edilmedi. İstanbul Valiliği, resmi olarak herhangi bir tatil duyurusu yapmadı. Eğitim-öğretim tüm okullarda normal şekilde devam edecek.

YARIN NEREDE OKULLAR TATİL?

Şu an için İstanbul genelinde okullar tatil değil. Valilikten ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama gelirse durum güncellenecek.

2 ŞUBAT'TA OKUL VAR MI?

Evet, 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul'daki okullarda eğitim-öğretim planlandığı gibi yapılacak.

YARIN KAR YAĞACAK MI?

AKOM verilerine göre İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Etkilenecek ilçeler: Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir. Ayrıca Marmara'da 40-70 km/saat hızında kuvvetli fırtına bekleniyor; vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.