Yarın okullar tatil mi, 12 Aralık Cuma okul yok mu?

Türkiye, etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok şehirde sabaha beyaz manzarayla uyandı. Ardahan, Kars, Bitlis ve Muş çevresinde kar yağışı yaşamı etkiliyor. Bu durum okulların ertesi gün tatil edilip edilmeyeceği yönünde merak oluşturdu. Peki, 11 Aralık'ta eğitimde herhangi bir ara olacak mı? Hangi illerde kar tatili ilan edildi? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…

METEOROLOJİDEN DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Kars, Van ve Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı sonrasında gözler yeniden okulların durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre bölgedeki yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının günlük yaşamı aksatması halinde eğitim öğretime ara verilmesi gündeme gelebilir. Ancak şu ana kadar yapılan son bilgilendirmelere göre okullar için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

12 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı görülen illerin valiliklerinden henüz resmi bir tatil duyurusu yapılmış değil. Yağışların şiddetini artırması durumunda valiliklerin değerlendirme yaparak açıklama yapması bekleniyor.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA VAR MI?

Güncel durum itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili valilikler tarafından eğitimde ara verileceğine yönelik bir duyuru paylaşılmadı. Eğitim süreci planlandığı şekilde devam ediyor. Ancak hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabileceği için il bazında yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi önem taşıyor.