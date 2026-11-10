Yarın okullar tatil mi, 11 Kasım Çarşamba okul yok mu?

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11 Kasım Çarşamba günü Türkiye genelinde okullar açık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre yarın normal bir ders günü. Haberin hazırlandığı saatlerde kar yağışı nedeniyle il genelinde okulları tatil eden bir valilik kararı bulunmuyor. Antalya'da ise 7 ilçede okullarda yarın ve perşembe günü uzaktan eğitim yapılacak. İşte 11 Kasım'da okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, yarın okullar tatil değil. 11 Kasım Çarşamba günü Türkiye genelinde okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ülke genelinde bir tatil kararı açıklanmadı.

11 KASIM ÇARŞAMBA OKUL YOK MU?

11 Kasım Çarşamba günü okul var. Valilik ya da kaymakamlıktan tatil kararı açıklanmayan tüm il ve ilçelerde dersler olağan programa göre yapılacak. Kar yağışı nedeniyle alınabilecek yeni kararlar, valilik ve kaymakamlıkların resmi hesaplarından duyurulacak.

ANTALYA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 7 ilçede okullarda 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim yapılacak. Uzaktan eğitim kararı Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerini kapsıyor. Bu ilçelerdeki öğrenciler yarın yüz yüze eğitime katılmayacak, dersler uzaktan yapılacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği'nden 11 Kasım için il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Ankara'da yarın okullarda dersler normal şekilde yapılacak.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 11 Kasım için il genelinde okulları tatil eden bir karar bulunmuyor. İstanbul'da yarın okullar açık olacak.

VAN VE BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van ve Bitlis'te 11 Kasım için açıklanmış bir kar tatili kararı bulunmuyor. Van'da 9 Kasım Pazartesi günü Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş ilçelerinde taşımalı eğitime ara verilmişti. Ancak bu karar yalnızca o günü kapsıyordu. Bitlis'te de 11 Kasım için bir tatil kararı açıklanmadı.

KAR TATİLİ KARARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Kararlar, valilik ve kaymakamlıkların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Velilerin sabah saatlerinde yapılabilecek açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.