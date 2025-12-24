Yarın kandil mi, ne kandili? 25 Aralık hangi kandile denk geliyor?

Üç ayların manevi atmosferine girilmesiyle birlikte kandil geceleri yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, 25 Aralık tarihinin hangi kandile denk geldiğini ve yarın kandil olup olmadığını araştırırken, bu mübarek gecenin anlamı ve önemi de merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN KANDİL Mİ?

Yarın kandil idrak edilecek. Hicri takvime göre mübarek üç ayların başlangıcında yer alan Regaib Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. Bu nedenle yarın akşam itibarıyla kandil gecesi olacak.

Yarın akşam Regaib Kandili idrak edilecek. Regaib Kandili, mübarek üç ayların ilk kandili olarak kabul edilir ve Müslümanlar için manevi açıdan büyük önem taşır. Bu gece, dua ve ibadetlerin daha fazla yapıldığı müstesna gecelerden biridir.

