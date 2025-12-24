Haberler

Güncelleme:
Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek geceler yeniden gündemde. Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşlar, "Yarın kandil mi, ne kandili?" ve "25 Aralık hangi kandile denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. Hicri takvime göre belirlenen bu özel gecenin tarihi ve anlamı merak konusu oldu. Peki, yarın kandil mi, ne kandili? 25 Aralık hangi kandile denk geliyor?

Üç ayların manevi atmosferine girilmesiyle birlikte kandil geceleri yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, 25 Aralık tarihinin hangi kandile denk geldiğini ve yarın kandil olup olmadığını araştırırken, bu mübarek gecenin anlamı ve önemi de merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN KANDİL Mİ?

Yarın kandil idrak edilecek. Hicri takvime göre mübarek üç ayların başlangıcında yer alan Regaib Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. Bu nedenle yarın akşam itibarıyla kandil gecesi olacak.

YARIN NE KANDİLİ?

Yarın akşam Regaib Kandili idrak edilecek. Regaib Kandili, mübarek üç ayların ilk kandili olarak kabul edilir ve Müslümanlar için manevi açıdan büyük önem taşır. Bu gece, dua ve ibadetlerin daha fazla yapıldığı müstesna gecelerden biridir.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. Hicri ay hesaplamalarına göre üç ayların başlamasıyla birlikte Regaib Kandili, bu özel dönemin ilk mübarek gecesi olarak kabul ediliyor.

REGAİB KANDİLİ YARIN MI?

Regaib Kandili yarın akşam idrak edilecek. Müslümanlar, üç ayların bereketini karşılamak için yarın akşam Regaib Kandili'ni ibadet, dua ve manevi hazırlıklarla geçirecek.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
500

