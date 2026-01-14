İslam dünyasında manevi değeri son derece yüksek olan kandil geceleri, her yıl olduğu gibi 2026 yılına girilirken de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle üç ayların içerisinde bulunulmasıyla birlikte "Yarın kandil mi?" sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, yarın kandil mi? 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi ne kandili? Miraç Kandili ne zaman? Detaylar...

YARIN KANDİL Mİ 15 OCAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Miraç Kandili olarak idrak edilecek. Ancak kandil gecelerinin İslami takvimde gün batımıyla başladığı göz önünde bulundurulduğunda, Miraç Kandili Perşembe akşamı, yani 15 Ocak günü akşam ezanıyla birlikte başlayacak.

Bu yönüyle kamuoyunda sıkça karıştırılan bir detay da netlik kazanıyor: 14 Ocak Çarşamba gününü 15 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece Miraç Kandili değildir. Kandil, Perşembe akşamı idrak edilecektir.

15 OCAK 2026 PERŞEMBE GECESİ NE KANDİLİ?

Dini günler takvimine göre 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi Miraç Kandili'dir. Miraç Kandili, üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir.

Bu mübarek gece, İslam inancında yalnızca tarihsel bir olayın anılması değil; aynı zamanda iman, sabır ve teslimiyet bilincinin yeniden hatırlanması açısından da büyük bir anlam taşır. Miraç Kandili gecesinde camilerde özel programlar düzenlenir, Kur'an-ı Kerim okunur, dualar edilir ve nafile ibadetlere ağırlık verilir.

Müminler için bu gece, manevi arınma ve Allah'a yakınlaşma fırsatı olarak kabul edilirken; toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duyguları da ön plana çıkar.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

"Miraç Kandili ne zaman?" sorusu, özellikle yılın ilk aylarında en çok araştırılan dini konular arasında yer alıyor. 2026 yılında Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecektir.

İslam takvimine göre Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili, üç ayların manevi iklimi içerisinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu gece, Müslümanlar için yalnızca geçmişte yaşanan bir mucizenin hatırlanması değil; aynı zamanda ibadet bilincinin derinleştiği, kalplerin arındığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi dini günler takvimi esas alınarak belirlenen bu tarih, Türkiye genelinde ve İslam coğrafyasında aynı şekilde idrak edilmektedir.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

Miraç Gecesi, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke döneminde, risaletin en zor zamanlarında yaşadığı ilahi bir yolculuğu ifade eder. Bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından da semaya yükselmiştir.

Bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nin ilk ayetinde şu şekilde bildirilmektedir:

"Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

Miraç Gecesi, İslam tarihinde birçok hikmeti barındıran bir dönüm noktasıdır. Bu gece, müminler için sabrın, teslimiyetin ve ilahi rahmetin sembolü olarak kabul edilir. Aynı zamanda Miraç, insanın manevi yükselişini ve Allah'a yakınlaşma arzusunu temsil eden derin anlamlar taşır.