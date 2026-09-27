Yarın İstanbul yağmurlu mu, 28 Ekim Pazartesi İstanbul'da yağış var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yarın İstanbul yağmurlu mu? 28 Ekim Pazartesi İstanbul'da yağış var mı? Yeni haftaya girerken İstanbullular hava durumunu merakla araştırıyor. İşe, okula ya da gün içinde dışarı çıkacak olanlar, yağmur beklenip beklenmediğini ve şemsiyeye ihtiyaç olup olmadığını öğrenmek istiyor. İstanbul'da pazartesi günü havanın nasıl olacağına dair tüm detaylar haberimizde…
İstanbul'da hafta yağışlı mı başlıyor? "Yarın İstanbul yağmurlu mu?" sorusu, 28 Ekim Pazartesi öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kentte yaşayanlar, gün içinde yağış olup olmayacağını ve sıcaklıkların nasıl seyredeceğini takip ediyor. Peki 28 Ekim Pazartesi İstanbul'da yağış var mı, hava nasıl olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı…
İSTANBUL'DA GÜNE YAĞMURLA BAŞLANACAK
Tahminlere göre İstanbul'da pazartesi günü gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışın gece yarısından öğlen saatlerine kadar aralıksız etkili olması bekleniyor. Bu nedenle sabah erken saatlerde işe ya da okula gidecek vatandaşların yağmura karşı hazırlıklı olması önem taşıyor. Trafikte aksamalar yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.
ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞA KISA BİR ARA
12.00 ile 18.00 saatleri arasında İstanbul'da yağışın yerini bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Günün en sıcak saatleri de bu zaman dilimine denk gelecek. Ancak havanın tamamen açması beklenmiyor ve gökyüzünün kapalı kalacağı tahmin ediliyor.
AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YENİDEN BAŞLIYOR
Kentte 18.00'den sonra gök gürültülü sağanak yağışın yeniden etkisini göstermesi bekleniyor. Yağışın gece yarısına kadar sürmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde dışarıda olacakların şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları tavsiye ediliyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIK KAÇ DERECE OLACAK?
İstanbul'da pazartesi günü sıcaklıkların 17 ile 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde termometreler 17-18 dereceyi gösterecek. Öğle saatlerinde sıcaklığın 21 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklığın da gün boyunca gerçek değerlerle aynı olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden 17 dereceye düşecek.
NEM ORANI YÜZDE 90'I AŞACAK
Gün boyunca İstanbul'da nemli bir hava hakim olacak. Nem oranının öğle saatlerinde yüzde 70 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise yüzde 91'e kadar yükselmesi bekleniyor. Yüksek nem nedeniyle havanın daha serin ve bunaltıcı hissedilebileceği belirtiliyor.
RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK
İstanbul'da rüzgarın gün boyunca kuzey yönlerden esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 17 ile 31 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında rüzgarın hamleler halinde saatte 62-63 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor. Vatandaşların kuvvetli rüzgara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
İSTANBULLULAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul'da ani su baskınları görülebilir. Ulaşımda aksamalar yaşanması da muhtemel. Vatandaşların gün içinde güncel hava durumu uyarılarını takip etmesi önem taşıyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve yağmurluk bulundurmaları, trafikte ise daha dikkatli ve temkinli olmaları öneriliyor.
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