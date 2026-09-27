Yarın İstanbul yağmurlu mu, 28 Ekim Pazartesi İstanbul'da yağış var mı?

İstanbul'da hafta yağışlı mı başlıyor? "Yarın İstanbul yağmurlu mu?" sorusu, 28 Ekim Pazartesi öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kentte yaşayanlar, gün içinde yağış olup olmayacağını ve sıcaklıkların nasıl seyredeceğini takip ediyor. Peki 28 Ekim Pazartesi İstanbul'da yağış var mı, hava nasıl olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

İSTANBUL'DA GÜNE YAĞMURLA BAŞLANACAK

Tahminlere göre İstanbul'da pazartesi günü gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışın gece yarısından öğlen saatlerine kadar aralıksız etkili olması bekleniyor. Bu nedenle sabah erken saatlerde işe ya da okula gidecek vatandaşların yağmura karşı hazırlıklı olması önem taşıyor. Trafikte aksamalar yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.