Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı günü okullar tatil mi?

İstanbul'da öğrenciler ve veliler 13 Ocak Salı günü okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle kar yağışı ve olası ulaşım sorunları, tatil kararının gündeme gelmesine neden olurken, yarınki durumu belirleyecek gelişmeler merakla takip ediliyor. İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili son bilgiler ve resmi açıklamalar haberin detaylarında yer alıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için şu an itibarıyla ülke genelini kapsayan resmî bir tatil kararı bulunmuyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği; il ve ilçe bazında valilikler tarafından, hava koşulları ve güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda açıklanıyor. Bu nedenle öğrenciler ve velilerin, yaşadıkları ilin valilik duyurularını ve resmî kanalları takip etmesi önem taşıyor.

13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağı, tamamen bölgesel hava şartlarına bağlı. Yoğun kar yağışı, buzlanma veya ulaşımda ciddi aksaklık riski oluşması hâlinde valilikler eğitime ara verildiğini duyurabiliyor. Resmî bir açıklama yapılmadığı sürece eğitim-öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam ediyor.

KAR TATİLİ NEDEN YAPILIR?

Kar tatili; öğrencilerin, öğretmenlerin ve servislerin can güvenliğini korumak amacıyla uygulanır. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın zorlaşması, görüş mesafesinin düşmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi hedeflenir. Aynı zamanda okullarda ısınma ve altyapı sorunlarının yaşanması da tatil kararında etkili olabilir.

KAR TATİLİ OLMASI İÇİN NE OLMASI GEREKİYOR?

Kar tatili kararı alınabilmesi için genellikle şu koşullar değerlendirilir:

Yoğun ve sürekli kar yağışı

Buzlanma ve don riskinin artması

Ulaşımda ciddi aksamaların yaşanması

Öğrenci ve personelin güvenliğinin tehlikeye girmesi

Meteoroloji ve ilgili kurumların olumsuz hava raporları

Bu kriterler doğrultusunda nihai kararı valilikler verir ve kararlar resmî duyurularla kamuoyuna açıklanır.