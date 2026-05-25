Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 25 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

25 Mayıs hava durumu tahminleri, Türkiye genelinde parçalı ve değişken bir hava tablosuna işaret ediyor. “İstanbul’da bugün yağmur yağacak mı?” ve “Ankara ile İzmir’de hava nasıl olacak?” soruları vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alırken, Bursa, Yalova ve Antalya için de güncel tahminler yakından takip ediliyor. Meteorolojik değerlendirmeler, bazı bölgelerde yağış geçişlerinin etkili olabileceğini gösteriyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

25 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Meteorolojik değerlendirmelerde, birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağış ihtimali öne çıkarken, bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Meteoroloji verilerine göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun bazı bölgeleri ile Karadeniz ve Doğu Akdeniz çevrelerinde yağış geçişleri bekleniyor. Yer yer kuvvetli sağanak uyarıları yapılırken, vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması isteniyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde yer yer kısa süreli yağış ihtimali bulunsa da sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava beklenirken, çevre illerde etkili olabilecek yağışların zaman zaman kent genelinde de hissedilebileceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da aralıklı sağanak yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor. Başkentte hava sıcaklığının 20 derece civarında olması beklenirken, gün içerisinde bulutlu havanın hâkim olacağı belirtiliyor.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de parçalı bulutlu ve sıcak bir havanın etkili olması bekleniyor. Kent genelinde yağış ihtimali düşük görülürken, sıcaklıkların 28 derece seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da gün içerisinde bulutlu havayla birlikte yer yer sağanak yağış geçişleri görülebilir. Hava sıcaklığının yaklaşık 22 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, özellikle doğu ilçelerinde kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Kent genelinde sıcaklıkların 25 derece civarında olması bekleniyor.