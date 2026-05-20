Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 20 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

20 Mayıs Çarşamba günü Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte hava durumu yakından takip ediliyor. Günlük planlarını açık hava koşullarına göre yapan vatandaşlar, yağış ihtimali ve sıcaklık değişimlerine odaklanırken, şehirler arasında farklılık gösteren hava durumu tablosu dikkat çekiyor. Meteorolojik gelişmelerin gün içi yaşamı nasıl etkileyeceği merakla izlenirken, hava durumundaki değişimler gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

20 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu bir görünüm sergiliyor. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde aralıklı sağanak yağış geçişleri beklenirken, Ege ve Akdeniz bölgelerinde daha sakin ve yer yer güneşli hava etkili oluyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara Bölgesi genelinde İstanbul, Bursa ve çevresi ile İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak yağış geçişleri öne çıkıyor. Karadeniz’in bazı illerinde de yerel yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, zaman zaman kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülebilir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde yer yer sağanak yağış ihtimali bulunurken, sıcaklıklar ılıman seviyelerde seyrediyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da parçalı bulutlu ve zaman zaman yağış geçişlerinin görüldüğü bir hava hakim. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar etkili olabilir.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte kısa süreli yerel geçişler görülebilir.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da gün boyunca aralıklı sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü yağışlar da görülebilir.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da genellikle açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların yüksek seyretmesiyle birlikte yaz havasına yakın bir gün yaşanması öngörülüyor.