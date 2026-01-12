Olumsuz hava koşullarının etkisini artırdığı Ankara'da, eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Soğuk hava, kar yağışı ve buzlanma riskinin artmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler Ankara genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini yakından takip ediyor. Peki, Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 13 Ocak Salı okullar tatil mi? Detaylar...

YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da yaşayan binlerce öğrenci ve veli, "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna net bir yanıt arıyor. Olumsuz hava şartlarının sabah ve akşam saatlerinde ulaşımı zorlaştırabileceği öngörülürken, özellikle kırsal ilçelerde buzlanma riskinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre, Ankara Valiliği tarafından yarın için okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu durum, eğitimin mevcut planlama doğrultusunda devam edeceğini gösteriyor. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, hava koşullarının ani şekilde ağırlaşması halinde kararların gece geç saatlerde veya sabahın erken saatlerinde de alınabildiği biliniyor.

13 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

"13 Ocak Salı okullar tatil mi?" sorusu, özellikle haftanın ikinci gününde plan yapacak aileler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Eğitim öğretimin aksamaması için alınan önlemler çerçevesinde, Ankara genelinde okulların durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

Mevcut bilgilere göre, Ankara Valiliği tarafından 13 Ocak Salı günü için okulların tatil edileceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu da eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği anlamına geliyor. Ancak yetkililer, hava şartlarının seyrine göre gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguluyor.