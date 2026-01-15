Yarın (16 Ocak) karneler saat kaçta alınacak? Karne günü ne zaman? Sömestr karneleri ne zaman alınacak, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili ve karne heyecanı kapıda! Öğrenciler, karne günü ne zaman sorusunun yanıtını merak ederken, veliler de tatil planlarını buna göre yapmak istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, sömestr karneleri ne zaman alınacak sorusunun cevabı belirlendi. Peki, karne günü ne zaman? Sömestr karneleri ne zaman alınacak, yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Yarın (16 Ocak) karneler saat kaçta alınacak? Detaylar haberimizde.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenciler, birinci dönem karnelerini almak için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, karne günü 16 Ocak 2026 Cuma olarak belirlendi. Okullarda düzenlenecek törenler ile birlikte milyonlarca öğrenci için birinci dönem resmi olarak tamamlanacak ve sömestr tatili başlayacak.

SÖMESTR KARNELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sömestr karneleri, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak. Okullarda sabah saatlerinde düzenlenecek törenler ile öğrenciler karnelerini alacak ve ardından yarıyıl tatiline geçiş yapılacak.

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler toplamda iki hafta boyunca tatil yapma imkânı bulacak.

YARIN (16 OCAK) KARNELER SAAT KAÇTA ALINACAK?

16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılacak karneler için okullarda sabah saatlerinden itibaren törenler düzenlenecek. Her okul kendi programına göre karneleri öğrencilere ulaştıracak. Bu nedenle karne saatleri okul yönetimleri tarafından duyurulacak, ancak genellikle sabah 09:00 ile 12:00 saatleri arasında karne törenlerinin tamamlanması planlanıyor.

Veliler, karne günü okullarda düzenlenen törenlerde öğrencilerini yalnız bırakmayarak başarılarını kutlama fırsatı bulacak. Öğrenciler için karne alma anı hem heyecan hem de tatilin başlangıcını simgeliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (2. DÖNEM BAŞLANGICI)

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler ders başı yapacak ve ikinci dönemdeki akademik süreç resmen başlayacak.

Öğrenciler, tatilin ardından dinlenmiş ve motive bir şekilde okula dönerken, öğretmenler de ikinci dönemin planlamasını tamamlamış olacak. İkinci dönem boyunca öğrenciler için ara tatiller ve sınav dönemleri MEB takvimine uygun olarak gerçekleştirilecek.

MEB 2026 OKUL TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okulların tatil takvimini de açıklamış durumda:

Birinci Ara Tatil (Kasım Ara Tatili): 10-14 Kasım 2025

Sömestr - Yarıyıl Tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci Ara Tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026

Bu takvim, öğrencilerin eğitim süreçlerini planlaması ve velilerin tatil organizasyonlarını düzenlemesi açısından büyük önem taşıyor. MEB takvimi, tüm okullar için bağlayıcı olup, tatil dönemlerinin net bir şekilde belirlenmesini sağlıyor.