Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından “Uzak Şehir” dizisinde yer alan Alper Çankaya ve Yaren Güldiken, son günlerde özel hayatlarıyla gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Dizide “Şahin” karakterine hayat veren Alper Çankaya ile “Pakize Sancak” karakteriyle tanınan Yaren Güldiken’in ilişkisi, birlikte yaptıkları tatil paylaşımları sonrası sosyal medyada resmiyet kazanmış görünüyor. Peki, Yaren Güldiken kimdir? Alper Çankaya'nın sevgilisi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ALPER ÇANKAYA'NIN SEVGİLİSİ YAREN GÜLDİKEN KİMDİR?

İkilinin Instagram üzerinden yaptıkları ortak paylaşımlar, uzun süredir konuşulan aşk iddialarını doğrular nitelikte değerlendirildi. Bu gelişme, özellikle dizinin izleyici kitlesi tarafından büyük ilgi gördü.

Yaren Güldiken, 23 Eylül 1998 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk dizi oyuncusudur. Son dönemde ekranlarda yer aldığı projelerle dikkat çeken genç oyuncu, özellikle “Uzak Şehir” dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Eğitim hayatını da oyunculuk kariyerine güçlü bir temel oluşturacak şekilde sürdüren Güldiken, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Psikoloji eğitiminin, karakter analizleri ve insan davranışlarını anlama konusunda oyunculuğuna katkı sağladığını ifade etmektedir.

Ailesinin kökeni Malatya’ya dayanan Yaren Güldiken, İstanbul’da doğup büyümüş olmasına rağmen memleket bağlarını koparmamış ve zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında bu kültürel bağa da yer vermiştir.

YAREN GÜLDİKEN KAÇ YAŞINDA?

23 Eylül 1998 doğumlu olan Yaren Güldiken, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

YAREN GÜLDİKEN NERELİ?

Yaren Güldiken İstanbul doğumludur. Ancak ailesinin kökeninin Malatya olduğu bilinmektedir.

YAREN GÜLDİKEN NE İŞ YAPIYOR?

Yaren Güldiken, profesyonel olarak dizi oyunculuğu yapmaktadır. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra oyunculuk alanına yönelmiş ve kısa sürede televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır.

Özellikle Kanal D ekranlarında yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinde canlandırdığı “Pakize Sancak” karakteri, onun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır.

Psikoloji eğitiminin oyunculuk performansına katkı sağladığını belirten Güldiken, karakter derinliği oluşturma ve rol analizinde akademik altyapısını aktif şekilde kullanmaktadır.