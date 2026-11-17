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Yapı Kredi'nin emeklilere verdiği promosyon, aylık net emekli maaşına göre ek ödüllerle birlikte 15.250 TL ile 30.000 TL arasında değişiyor. Bankanın internet sitesindeki kampanya sayfasına göre en yüksek tutar, aylık net geliri 20.000 TL ve üzerinde olan ve ek ödül şartlarının hepsini yerine getiren emekliye ödeniyor. Kampanya 30 Kasım 2026'ya kadar geçerli.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?

Nakit maaş promosyonu dört dilimde ödeniyor. Aylık net geliri 9.999 TL'ye kadar olan emekli 6.250 TL, 10.000 ile 14.999 TL arasında olan 10.000 TL, 15.000 ile 19.999 TL arasında olan 12.500 TL alıyor. Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlara 15.000 TL ödeniyor.

Ek ödüller eklendiğinde aynı dilimlerde toplam tutar sırasıyla 15.250 TL, 21.000 TL, 25.500 TL ve 30.000 TL oluyor. Ek şartlar yerine getirilmezse yalnız maaş promosyonu alınıyor.

EK ÖDÜLLER NELER?

Kampanyada dört ek ödül var. Yeni fatura ödeme talimatı veren emekliye maaş dilimine göre 2.000 TL ile 5.000 TL arasında ödül veriliyor. Kredi kartı harcama şartını yerine getirene de yine dilime göre 2.000 TL ile 5.000 TL ödeniyor.

Yapı Kredi Mobil'i ilk kez ya da uzun bir aradan sonra yeniden kullanmaya başlayan emekli, maaşından bağımsız olarak 2.000 TL dijital aktiflik ödülü alıyor. Yapı Kredi Mobil üzerinden hesap açan yeni müşteriler için ayrıca 3.000 TL'lik ödül tanımlanmış.

KAMPANYA NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bankanın sayfasında kampanyanın geçerlilik süresi 19 Eylül 2025 ile 30 Kasım 2026 arası olarak yazıyor. Yapı Kredi, kampanya koşullarında kampanyayı istediği zaman durdurma ya da koşullarını değiştirme hakkını saklı tutuyor.

PROMOSYON NASIL ALINIR?

Promosyon, SGK emekli aylığını (SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı) üç yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden emekliye veriliyor. Üç yıllık tutar peşin ödeniyor. Maaş üç yıl dolmadan başka bir bankaya taşınırsa, kalan süreye düşen tutar geri alınıyor.

Başvuru Yapı Kredi Mobil, internet şubesi, müşteri iletişim merkezi ya da şubeler üzerinden yapılabiliyor. Ödemeden sonra maaş artsa bile promosyon için ek ödeme yapılmıyor.