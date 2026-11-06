'Yapay zekâ' terimi ilk kez hangi yıl kullanılmıştır?

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Sorunun doğru cevabı "1956" oldu. Yapay zekâ terimi, 1956 yılında ABD'de düzenlenen Dartmouth Konferansı ile bilim dünyasına girdi. İşte yapay zekâ teriminin ortaya çıkışı ve sorunun cevabına dair bilinenler.

"YAPAY ZEKÂ" TERİMİ İLK KEZ HANGİ YIL KULLANILMIŞTIR?

A) 1900

B) 1921

C) 1956

D) 2000

Doğru cevap: C) 1956

YAPAY ZEKÂ TERİMİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Yapay zekâ terimi, 1956 yılında kullanılmaya başlandı. Terim, ABD'deki Dartmouth Koleji'nde 1956 yazında düzenlenen ve yapay zekâ alanının doğuşu kabul edilen Dartmouth Konferansı ile yaygınlık kazandı. Sorunun doğru cevabı 1956.

YAPAY ZEKÂ TERİMİNİ KİM BULDU?

Yapay zekâ teriminin mucidi, Amerikalı bilgisayar bilimci John McCarthy olarak kabul ediliyor. McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon ile birlikte Dartmouth Konferansı'nın düzenlenmesi için bir proje önerisi hazırladı. İngilizce "artificial intelligence" ifadesi, 1955 yılında yazılan bu öneride yer aldı ve 1956'daki konferansla birlikte bilim dünyasında kullanılmaya başlandı. McCarthy, bu nedenle "yapay zekânın babası" olarak anılıyor.

DARTMOUTH KONFERANSI NEDİR?

Dartmouth Konferansı, 1956 yazında ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Dartmouth Koleji'nde düzenlenen bilimsel bir çalışma toplantısı. Matematikçi ve bilim insanlarını bir araya getiren konferansta, makinelerin öğrenme, dil kullanma ve problem çözme gibi insana özgü yetenekleri taklit edip edemeyeceği tartışıldı. Konferans, yapay zekânın ayrı bir bilim dalı olarak doğduğu an kabul ediliyor.

YAPAY ZEKÂ NEDİR?

Yapay zekâ, bilgisayarların ve makinelerin öğrenme, akıl yürütme, problem çözme ve dil anlama gibi genellikle insan zekâsı gerektiren işleri yapabilmesini sağlayan bilim ve teknoloji alanı. Günümüzde yapay zekâ; sohbet robotlarından sesli asistanlara, çeviri uygulamalarından sürücüsüz araçlara kadar pek çok alanda kullanılıyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Soruda yer alan diğer seçenekler de teknoloji tarihiyle ilişkilendirilebilecek yıllar:

1900: 20. yüzyılın başlangıcı. Bu dönemde bilgisayar ve yapay zekâ kavramları henüz ortaya çıkmamıştı.

1921: Çek yazar Karel Capek'in "R.U.R." adlı tiyatro oyununun sahnelendiği yıl. "Robot" kelimesi ilk kez bu oyunla dünya diline girdi.

2000: Yapay zekâ çalışmalarının hızlandığı ve internetin yaygınlaştığı yeni binyılın başlangıcı. Ancak yapay zekâ terimi bu tarihten çok önce kullanılmaya başlanmıştı.